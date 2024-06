El éxito del bar de Madrid que tiene las patatas bravas más famosas: una receta secreta y 60 años de servicio

No se puede obviar que una de las tapas más famosas de Madrid son las patatas bravas. De hecho, una vez que cruzas sus fronteras y llegas a otros puntos de España, puede que sea algo difícil encontrarlas. Sin embargo, es tan alta su popularidad que cada vez son más los bares que las incluyen en su carta habitual buscando así su mejor receta. Aunque, para la tristeza de muchos, hay un local de barrio, en plena capital, que desde hace 60 años se lleva la distinción de ser de uno de los mejores bares en elaborar estas patatas bañadas en salsa brava.

Para conocerlo hay que viajar al barrio madrileño de Quintana, donde, desde 1963, se encuentra abierto Docamar. Este bar ha logrado hacer de su receta casera y secreta una de las mejores salsas bravas. Su más de 40 empleados y su local lleno de clientela, son la base de un éxito que acoge cada día a muchos madrileños y forasteros para probar esta famosa tapa española.

El origen de Docamar

La patatas bravas de Docamar. Andres Arranz

Para conocer el origen de Docamar hay que poner el foco primero en el Donato, un bar castizo que puso en pie Donato Cabrera Martínez, abuelo del actual dueño del bar de Quintana. Este nació como un local para clientes fijos que fueran a disfrutar del vermut y las tapas hasta que en los años 60 pasó el testigo a sus hijos Jesús y Ángel. Fue entonces cuando decidieron abrir el segundo local en el número 337 de la conocida calle de Alcalá, ya en el barrio de Ciudad Lineal.

Muy bien situado en una plaza, este lugar es espacio de encuentro para mayores y niños ya sea dentro del local o fuera en su terraza, que se disfruta mucho más cuando el calor aparece en la capital. Sin descanso, con horario de lunes a domingos, festivos incluidos, este bar no se ha quedado atrás en esos de la innovación y ofrecen servicio take away y delivery. Más allá de sus especialidad en patatas bravas, también se puede encontrar otros platos típicos como los callos, la oreja o la tortilla de patatas, además de un menú del día (lunes a viernes) por 14 euros.

Su secreto mejor guardado: la salsa brava

Su receta secreta de la salsa brava es su éxito. Docamar.

Para que unas patatas bravas sean bravas no puede faltar su salsa. Parece obvio, pero la salsa brava no es una salsa cualquiera y los expertos en esta materia han dictado sentencia: debe ser picante. En Docamar su secreto mejor guardado es la receta casera que le lleva acompañando desde los años 60. Una salsa brava que es picante e intensa, pero que no cansa al consumidor. Lo importante es que tenga el sabor picantón, pero que se permita disfrutar de ella. Y en eso, este bar de Quintana se ha llevado el éxito.

El ingrediente más importante en la salsa brava de Docamar es el pimentón. Su secreto no es otro que seguir apostando por los ingredientes básicos de la cocina de los años 60: buen aceite de oliva, ajo, cebolla y pimentón para darle un sabor ahumado. Es esto lo que le aporta el sabor tradicional a unas patatas cortadas a cachelo y cocinadas lentamente para que se hagan bien por dentro, para después con fuego alto darle toque crujiente al exterior.

Aun así, el toque especial de la brava es un misterio para el consumidor y solo la cocina del Docamar lo sabe. Por ello, y para suerte de sus tantos admiradores, la salsa se vende en botes por 9 euros, pudiendo así disfrutar de la auténtica salsa brava del Docamar también en casa.

