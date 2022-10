Un bar de Cantabria cobra 1,50 € a los clientes que no consuman nada: "Están ocupando un sitio"

Sentarse en una de las mesas de La Solía y no consumir nada tiene un precio. Concretamente, cuesta 1,5 euros. En esta taberna y coctelería de Liaño, en Cantabria, se ha empezado a cobrar una tasa a aquellos que ocupen una silla, pero no pidan una bebida o tapa. Esta medida tiene el objetivo de evitar las grandes mesas en las que solo consumen unos pocos.

Su dueño, el coctelero Óscar Solana, justifica esta medida diciendo que su bar, al fin y al cabo, es un negocio, una importante inversión, y que no tiene sentido ocupar una silla sin consumir. "Están ocupando un sitio, si solo van a consumir cuatro personas, póngase en una mesa de cuatro", reclama el dueño del local en una entrevista para RTVE.

Los consumidores están divididos. Algunos no entienden por qué van a cobrar por un servicio que no dan. Otros opinan que estar en un bar y no consumir es una pérdida para el local. Lo cierto es que, según el propio bar, esta medida no se ha tenido que aplicar más de cinco veces desde que se puso en marcha, hace aproximadamente un mes y medio.

Óscar lleva más de 10 años regentando esta coctelería en Liaño, localidad del municipio de Villaescusa. En toda su carrera como bartender, ha sido cuatro veces Campeón de España de Coctelería en diversas competiciones.

Hay excepciones

El dueño de La Solía asegura que esta medida se aplica siguiendo la lógica y el sentido común. No en todos los casos se cobrará esta pequeña tasa, siguiendo los criterios de los propios trabajadores del local. "Si viene una familia con un niño y el niño no toma, evidentemente no se le va a cobrar", aclara Óscar Solana. Las personas mayores que se sienten pero no consuman tampoco son el objetivo de este coste.

