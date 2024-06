Adiós a uno de los restaurantes de comida china más icónicos de Madrid

Por las calles de Madrid se pueden encontrar un sinfín de restaurantes con mucha variedad gastronómica. Sin embargo, algunos locales se hacen con un mayor reconocimiento por parte de los clientes, categorizándose así como míticos. Es esto lo que ocurre con el restaurante de comida china Buen Gusto, que para tristeza de los adeptos a su cocina, ha anunciado que cierra. El próximo 1 de julio, el también conocido como 'El Chino del Rey' apaga los fogones pese a su popularidad en Madrid.

Su particular 'apodo' se creó en el momento el que el Rey Juan Carlos I puede deleitarse con los platos asiáticos que preparan en el local. "Fue un honor especial recibir la visita del Rey Juan Carlos, quien disfrutó y reconoció la autenticidad de nuestros platos, un testimonio del puente que hemos construido entre las culturas china y española", ha recogido en su comunicado en las redes sociales.

Cierra 'El chino del Rey': 27 años en la historia madrileña

"Después de más de 20 años de servir con orgullo nuestra cocina tradicional china, nos vemos obligados a decir adiós a este capítulo", ha comunicado con gran pesar el restaurante Buen Gusto. El local, situado en el conocido Paseo de Santa María de la Cabeza se ha visto obligado a cerrar sus puertas tras la compra del edificio en el que se sitúa por parte de otra compañía.

Hace 27 años, Wu Zhenzhong, a sus 51 años plantó en plena capital un humilde restaurante ofreciendo comida tradicional china. Aunque hoy las calles de Madrid están plagadas de este tipo de locales, en aquel entonces poco restaurantes chinos famosos había. Aun así, tanto las familias chinas asentadas en nuestro territorio y poco a poco las españolas, han ido acogiendo otras gastronomías y culturas haciendo de estos lugares iconos de la restauración en Madrid.

No es el final definitivo para Buen Gusto

En el Restaurante Buen Gusto se puede comer desde platos de 2,50 hasta los 35 euros. Entre su carta destacan platos como el rollito de primavera, las empanadilla dim sum, el arroz salteado con pato laqueado, su receta de carne de vaca con salsa de pimienta negra o su buey de mar salteado con puerros y jengibre casero.

Unos platos que, pese al cierre del restaurante, parece que no se van a perder. Desde Buen Gusto han asegurado que regresarán a los fogones: "no es un adiós para siempre. Aunque el edificio donde nos hemos ubicado ha sido adquirido por otra compañía, les aseguramos que Buen Gusto volverá". No se sabe cuándo será el esperado regreso, por el momento hasta el 30 de junio seguirán sirviendo su comida a modo de despedida, después el tiempo dirá.

