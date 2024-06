Tres de los cinco mejores restaurantes del mundo son españoles: ¿Quién lidera las apuestas para The World's 50 Best Restaurants 2024?

La noche de este 5 de junio la ciudad de Las Vegas se viste con sus mejores galas para recibir la fiesta de la gastronomía y acoger a los mejores chefs del mundo entero en la 22º edición de The World's 50 Best Restaurants.

En la gala, que tendrá lugar en torno a las 6 de la madrugada hora española del día 6 se dará a conocer el restaurante que se corona como el mejor del mundo sustituyendo Central, en Lima, el restaurante de Virgilio Martínez y Pía León que consiguió la primera posición de la lista en la pasada edición.

Los restaurantes españoles de la lista

Aunque la primera posición se fue hasta el país andino, el segundo, tercero y cuarto lugar de un listado de nada menos que 50 restaurantes en 2023, lo ocupan restaurantes españoles.

Al restaurnate peruano le pisa los talones Disfrutar, el templo de la gastronomía de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas en Barcelona, seguido de DiverXO, de Dabiz Muñoz, y Etxebarri, en Axpe, ocupando la cuarta posición.

Quique Dacosta, en Denia, se colocó en el puesto 20º y tan solo dos posiciones más abajo, e el 22º, Elkano, en Getaria. En el puesto 31º encontramos a Mugartiz, de Andoni Luis Aduriz en Errenteria, que cierra la presecia española entre los 50 mejores restaurantes del mundo 2023.

¿Cómo se elige la lista?

Se trata de las 22º edición de este listado mundial del restaurantes que empezó a publicarse anualmente en 2002 y se ha sucedido de manera consecutiva con una pausa breve en 2020 a causa de la pandemia dle Covid 19.

Esta publicación pretende ser una imagen plasmada de el panorama gastronómico mundial donde se tienen en cuenta las opiniones y experiencias de 1.080 expertos gastronómicos de 27 regiones diferentes del palneta que son quienes votan a los diferentes restaurantes.

Aunque no existe una serie de criterios a seguir, sí se hace a través de unas estrictas normas de votación. Cada región tiene un presidente y panel propio de votación, y cada miembro tiene la capacidad de votar entre 6 y 10 restaurantes, de los cuales solo 6 puedes estar dentro de la región del propio votante.

Para que la votación sea apta, los miembros de la Academia deben acudir de manera anónima a probar los restaurantes en un plazo máximo de los 18 meses anteriores a la votación, no tener ningún interés económico con ninguno de los restaurantes de su selección ni relación con los organizadores.

Entre los requisitos y desde 2019, ningún restaurante del grupo Best of the Best, es decir, el grupo de los restaurantes que ya han sido número 1 de la lista, puede volver a participar en la clasificación anual.

Tal y como aseguran desde la organización, esto se debe a que "estos locales han demostrado con creces su valía y ahora se les reconoce como destinos gastronómicos emblemáticos en el ‘salón de la fama’ de Best of the Best".

Dos restaurantes españoles, entre los favoritos

Aunque en la pasada edición que se celebró en Valencia Disfrutar (en Barcelona) y DiverXO (en Madrid) ocuparon la segunda y la tercera posición del listado anual respectivamente, para muchos estos dos restaurantes son grandes promesas de convertirse en el mejor restaurante del mundo 2024.

Pero hasta la próxima madrugada todo son conjeturas... así que toca esperar.

