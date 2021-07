Ucraniana de nacimiento y arquitecta de formación, Dinara Kasko es una auténtica diseñadora de repostería en su estudio de Járkov. Tras ocho años ejerciendo la arquitectura en su país de origen, Kasko comenzó a aplicar sus estudios a su pasión: la repostería.

"Al principio hacía pasteles normales, pero me di cuenta que tenía en la cabeza miles de ideas originales sobre el aspecto que tenían que tener mis bizcochos." - comenta la arquitecta. "Empecé a usar impresionar 3D y a imprimir mis propios moldes de repostería"- añade Dinara.

En su página web, además de comprar sus diseños puedes encontrar las recetas más especiales de esta "arquitecta de bizcochos", comprar sus moldes o asistir a las clases online: "Actualmente estoy enseñando a otros a emplear mis formas de silicona, además de cómo trabajar con recetas 'mousse'"- asegura la chef repostera.

"Tenemos una clase magistral donde empezamos haciendo 12 tipos diferentes de pasteles y para ello empleamos distintas combinaciones de sabores y tipos de cremas"- adelanta Dinara Kasko sobre sus clases donde enseña a sus alumnos a utilizar sus moldes.

De formación y por vocación

"Hace mucho tiempo, nada más empezar con los bizcochos, mi madre pensaba de verdad que lo mío era ser arquitecta y que trabajaría de ello, pero la repostería era mucho más interesante para mí, así que me hice caso a mí misma y seguí"- cuenta la chef, que a pesar de haber estudiado Arquitectura en su país natal y de pasar nada menos que ocho años ejerciendo la profesión, decidió dejarlo todo para dedicarse a aquello que más le gusta: su verdadera pasión por la repostería.

De su pasión por la pastelería y los conocimientos adquiridos durante la carrera, Kasko ha hecho una auténtica revolución: repostería 3D. "Me gusta crear, me gusta cada paso de mi trabajo. Desarrollo la receta, dibujo la forma en el ordenador, la imprimo, hago la prueba... me comunico mucho con mis seguidores"- confiesa la chef.

Sobre su labor en este tipo de cocina Dinara tiene claro y admite sin tapujos que sus creaciones 3D han supuesto una auténtica sorpresa en el sector: "Estoy modificando mucho la imagen de la repostería, especialmente con los bizcochos con cremas. He introducido la geometría, tengo mi propia estrategia".

La chef ucraniana piensa seguir evolucionando y evolucionando en sus creaciones ya que ha conseguido unir sus dos pasiones: la repostería y la arquitectura. "Me encanta poder inspirar, cambiar la vida de alguien y demostrar que no tengo límites. Es importante encontrar lo que te gusta hacer en la vida".