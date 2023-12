Regalos de Navidad para los amantes de la cocina: de la freidora de aire a un pack de sazonadores para potenciar el sabor

Se acerca ese momento mágico que algunos esperan con ansia y otros temen. La temporada de Navidad nos llena de emoción porque, finalmente, recibiremos algunos de los regalos de nuestra lista de deseos. Sin embargo, también nos toca el desafío de elegir regalos para otros, y aunque disfrutamos de sorprender a quienes queremos, la búsqueda del regalo perfecto puede volverse complicada si no estamos seguros. ¿Nuestra sugerencia? Apostar a los gustos del destinatario. Decirlo es fácil, pero ponerlo en práctica puede ser todo un reto, a menos que nuestro amigo o familiar sea un apasionado de la cocina. En ese caso, las posibilidades son casi infinitas.

¿Y cómo reconocemos a aquellos que forman parte de este club foodie? Si constantemente nos sorprenden con nuevas creaciones culinarias, ya sean inventadas por ellos mismos o aquellas recetas que se vuelven virales en las redes. Si son los que siempre llevan los táperes más deliciosos y no se pierden ni un episodio de programas como Masterchef, las señales son evidentes: nuestros amigos son auténticos aspirantes a chefs. Para alimentar su pasión por la cocina y, quién sabe, tal vez obtener alguna muestra de su destreza culinaria, obsequiarles utensilios y pequeños electrodomésticos para que practiquen es una excelente opción. ¿No estás seguro de cuáles elegir? A continuación, te presentamos algunos de nuestros favoritos.

Los mejores regalos para amantes de la cocina

Las especias de calidad que no falten, con el pack de seis sazonadores para recetas en la freidora de aire de Just Spices. Como lo lees: es el regalo perfecto para sacar partido al pequeño electrodoméstico de moda, pues incluye recetas y consejos.

¿Estrenamos el sazonador de croquetas o el de patatas fritas? Just Spices

Y si aún no tienes tu airfryer, tranquilo, que en Cecotec tienen modelos desde 40 euros para que puedas pedir la tuya a Papá Noel o a los Reyes Magos. Nosotros apostaríamos por la Cecofry Fantastik 3000, con capacidad de tres litros y potencia de 1000 watios.

Son pocas las recetas que se resisten a este pequeño electrodoméstico. Cecotec

Pero, si no tienes tiempo ni para esperar a que la freidora de aire prepare unos muslitos de pollo, por ejemplo, lo que necesitas son estuches de vapor que en pocos minutos te resuelvan recetas deliciosas. Nuestro favorito, para esta cuestión, el Microwave Grill de Lékué, pues tiene lo mejor del vapor y la parrilla, ¡pero con la comodidad de preparar cualquier ingrediente en el microondas!

Grill de Lékué Lékué

¿Qué no quieres facilidades si no recetas complicadas? Perfecto: es hora de aprender a hacer tu propia pasta y darle forma como solo los mejores chefs saben. Eso sí, con un poco de la ayuda de la máquina de Pastaio, en Amazon, con once accesorios intercambiables para poder hacer tallarines, macarrones o lasaña sin complicaciones.

El resultado de la pasta con este 'gadget' será siempre de 10. Amazon.

Y, para acabar, como no, brindemos con una buena copa de vino... ¡con nuestro nuevo juego de copas de cristal con decantador incluido! Está todo pensado para un buen tinto de Burdeos, están hechos en cristal de Bohemia, procedente de la República Checa y destaca por su gran transparencia, brillo y sonoridad.

Tienen un brillo y sonoridad que destacan. El Corte Inglés

