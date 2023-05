7 trucos para hacer el pan perfecto en casa, según un maestro panadero

Cada vez tenemos más cultura de pan y muchas más opciones donde poder comprar una buena barra u hogaza de esas de toda la vida que nos saben a gloria. Aunque si a ti también te atacó la fiebre panadera durante la pandemia, puedes seguir elaborando tus panes y puliendo la técnica.

La experiencia es la madre de la ciencia, obviamente, aunque siempre es mejor partir de los conocimientos, en este caso, de algún panadero experimentado que nos cuente por dónde empezar y qué no debemos perder de vista.

Si tu pan no greña, no abre, y tiene una textura apelmazada, algo estás haciendo mal. El resultado ideal es el de conseguir un pan abierto con miga alveolada y sin apelmazar, y para ello, Edu Lavandeira, autor de 'Planeta Pan', nos cuenta siete trucos que tenemos que tener en cuenta. ¡Toma nota!

Los trucos definitivos para conseguir el pan perfecto

Por supuesto hablamos de un pan elaborado con masa madre -que también puedes hacer en casa de una manera muy sencilla-, y para conseguir un buen resultado, la masa tiene que estar sana, burbujeante, activa y aromática.

La segunda clave es en la que nos debemos fijar en el aire que tiene nuestra pieza de masa cuando hacemos los pliegues. Debe haber aumentado su tamaño y estar llena de aire.

Al formar el pan tenemos que hacerlo con tensión pero sin apretarlo demasiado. Lo ideal es que quede bien cerrado y sin remiendos. El cuarto truco está en fijarnos en el tamaño del pan antes y después de la segunda fermentación, ya que tiene que haber aumentado notablemente.

Para darle forma, haz una raja al pan con una profundidad de aproximadamente medio centímetro y desde ahí ya debemos poder ver la miga.

El sexto y el séptimo truco están relacionados con el horneado, y es que para conseguir un mejor resultado el maestro panadero nos aconseja generar humedad, por ejemplo con un cuenco con agua, y hornear los 20 primeros minutos solo por abajo. De esta manera, conseguiremos un pan delicioso.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.