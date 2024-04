Trucos con la freidora de aire que probablemente desconoces: de cocer huevos a deshidratar fruta

La freidora de aire se han hecho un hueco en la mayoría de cocinas de España. Se ha convertido en el utensilio de moda porque nos ayudan a cocinar los alimentos evitando el alto contenido en grasas de una freidora tradicional. Además, casi todo puede hacerse en una airfryer, porque tiene algo de freidora y algo de horno.

Freír los alimentos al estilo tradicional es un proceso que agrega una elevada cantidad de calorías y grasas, y reduce su calidad nutricional. En cambio, la freidora de aceite no utiliza aceite (o muy poco), lo que nos permite conseguir (o acercarnos) a la textura y el sabor de los fritos, pero de modo más saludable.

Decimos freidora de aire, pero sería más acertado decir horno de aire. Porque este electrodoméstico actúa como un horno: caliente por la resistencia que lleva y rápido por su ventilador. Otra cosa es que, además, pueda conseguir un resultado parecido al de una fritura pero sin apenas usar aceite. Para la OCU lo más adecuado es llamarlo "freidora de aire caliente", ya que también utilizan aceite, aunque poco.

Las freidoras de aire cocinan de manera menos calórica, y son fáciles de usar Getty Images

Este electrodoméstico ha demostrado que puede cocinarlo (casi) todo y rápidamente. Y sin embargo, una vez compramos una freidora de aire tendemos a usarla como haríamos con una freidora de las de antes. Es decir, para freír patatas, freír carne, freír pollo… cuando en realidad podemos hacer muchas más cosas. Toma nota.

Freír huevos

Necesitamos un poco de aceite y papel vegetal (o un recipiente apto para este electrodoméstico). Precalentamos la freidora 5 minutos a 180º. Esto es básico. Ponemos el papel vegetal sobre la base de la cesta. Echamos una gotita de aceite y la esparcimos. Rompemos el huevo y lo colocamos. Un poco de sal y lo metemos 5 minutos a 200º. Para asegurarnos, a mitad de tiempo abrimos y comprobamos. Dependiendo del tamaño de la freidora podemos hacer uno o varios huevos a la vez. Eso sí, aquí no saldrán con puntilla.

Cocer huevos

Podemos hacer tantos huevos como quepan en la cesta sin superponerse. Los metemos y los cocinarlos a 170ºC. ¿El tiempo? El mismo que emplearíamos en agua: unos 10 para un huevo duro, 5 para un mollet y 3 para un huevo pasado por agua. Como con del calor residual pueden seguir haciéndose, en cuanto los saquemos los pasamos por agua fría.

. Getty Images / iStockphoto

Deshidratar fruta



Otra posibilidad en la que nadie hubiera pensado. Lo que tenemos que hacer con una mandolina o cuchillo muy afilado es cortar en rodajas muy delgadas cada pieza de fruta. Las colocamos en la rejilla y las cocinamos durante 30 minutos a 140ºC. El truco, obviamente, no vale para frutas muy frágiles y líquidas.

Revivir el pan

Suele pasar que no siempre compramos el mejor pan (abunda el mal pan) y al segundo día ya está como chicle. Meterlo unos pocos minutos en la freidora de aire lo va a revivir para que cruja como nos gusta. Podemos hacerlo sin más, a una temperatura no muy alta para no quemarlo y verificando. Bastará con unos 3 minutos. También podemos echar dos cucharadas de agua en la freidora de aire, luejo la rejilla y encima el pan. Basta con 5 minutos a 180ºC.

. ISTOCK/Leticia Markman

Quitar la piel a los pimientos

Eliminar la piel de los pimientos nos puede interesar para utilizar sólo su carne y hacerlo no siempre es fácil. Con la airfryer, sí. Colocamos los pimientos sobre la rejilla y los hacemos a 200ºC durante 8 minutos. A los cuatro minutos, abrimos y los movemos para que el proceso sea uniforme. Al final, verificamos y pelamos casi sin esfuerzo.

Pasta crujiente

Hacemos la pasta como de costumbre. La sacamos, colamos y la ponemos en un recipiente. Mezclamos la pasta con pesto y aceite de oliva. La colocamos en la cesta de la freidora y la cocinamos a la máxima temperatura de nuestro aparato. Puede bastar con 10 minutos, pero vamos mirando.

Tostar pipas

La freidora de aire, ya decimos, es en buena medida un horno y como tal nos sirve para tostar alimentos. Por ejemplo, pipas de calabaza. Crudas, las ponemos en la cesta de la freidora. Pulverizamos un poco de aceite (o ninguno) y las dejamos 5 minutos a 180º.

Recalentar la pizza



La pizza, como pasa con las patatas fritas, queda blanda cuando la recalentamos en el microondas. Sin embargo, una freidora de aire logra que quede crujiente. Para empezar, usamos la rejilla o forramos el fondo de la canasta/bandeja con papel de aluminio o pergamino perforado (el flujo de aire hará que la corteza quede crujiente y que no se pegue). Ponemos la pizza o porción de pizza y, opcional, rocíamos con aceite. Conviene retirar los ingredientes que puedan secarse. Calentamos a unos 175ºC durante tres minutos y vamos verificando si hace falta más.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.