El truco de Dabiz Muñoz para que no se salga el agua al cocer la pasta

Ya sabemos que Dabiz Muñoz es una persona tremendamente perfeccionista y que su amor y talento en la cocina le han llegado a coronarse por dos años consecutivos como el mejor chef del mundo. Aunque los mejores platos del chef no son los más elaborados, sino los que ha preparado con todo su corazón.

Un ejemplo de ello es la 'Pasta madrileña homenaje al Agus', una sencilla receta elaborada con macarrones que Dabiz Muñoz le dedica a su padre, ya que los sabores de este plato le evocan a los de los bocadillos de chicharrones que le preparaba

El chef de DiverXO ha compartido esta receta en redes sociales para la que no nos puede faltar tomate crudo, chicharrón de cerdo, vino tinto, parmesano o albahaca, aunque preparando la receta se le ha escapado un truco de lo más útil que a todos nos puede servir.

Cómo evitar que se salga el agua al cocer

Tranquilo, que aunque se trata de una receta ideada por Dabiz Muñoz es un plato que todos, con nuestras pocas o muchas nociones de cocina, podemos replicar. Y es que la pasta nunca falla.

Uno de los mitos más populares cuando cocemos pasta es el que dice que si le echas aceite evitas que la pasta se pegue, aunque nada más lejos de la realidad, ya que el aceite, como cualquier grasa, tiene propiedades hidrofóbicas, lo que quiere decir que no se mezclan con agua.

Aunque no sea la solución para evitar que nuestros macarrones se queden apelmazados, echar aceite al agua de cocción sí tiene otra función que nos desvela Dabiz Muñoz en este vídeo.

"Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y un chorro de aceite de oliva. El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo. El aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forme esa espumita cuando empieza a cocer no se salga al agua por fuera y rebose. Esto ayuda a que se cree una película por encima del agua y la pasta se va a cocer sin que se salga. Ese es el truco del chef", asegura Dabiz Muñoz.

