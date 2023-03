El truco de Arguiñano para rellenar calamares y no desperdiciar nada

Tan solo su nombre nos evoca a comida casera, a recetas de toda la vida, a chistes y a buen rollo, y es que Karlos Arguiñano se cuela cada mediodía en todas las casas con su programa Cocina Abierta y es, desde hace muchos años, una de las caras más populares del país.

Se podría decir que hay quienes, literalmente, han aprendido a cocinar con Arguiñano, por lo que tenemos absoluta devoción por todo lo que referido con la cocina sale de la boca de este beasaindarra.

Recetas, productos, trucos... no hay nada que se le resista a Arguiñano entre fogones, por lo que no queremos perder la oportunidad de absorber todo el conocimiento que nos regala, ya sea en su programa o a través de sus redes sociales.

Cómo aprovechar los calamares al 100%

Cada día estamos más concienciados con el desperdicio de alimentos, por lo que, ya sea en la misma receta o para otras elaboraciones, intentamos aprovechar al 100% cada ingrediente.

Es el caso, por ejemplo, de los calamares, alimento con el Arguiñano nos propone preparar un relleno y así no desperdiciar prácticamente nada de este producto. Y te contamos cómo.

A través de su cuenta de Instagram, el chef vasco nos ha enseñado un truco que podemos y debemos utilizar si lo que queremos preparar es unos calamares rellenos. Una vez limpios los calamares, metemos dentro las dos aletas y los tentáculos sin ojos ni boca.

"No le ponemos palillo, se cierran ellos solos. No tengáis cuidado, mucha gente le pone palillo por costumbre, pero ellos se cierran. No pasa nada, no se escapa nada", confiesa el chef mientras rellena el calamar con sus propias partes.

De esta manera, además del cuerpo del calamar, aprovechamos los tentáculos y las aletas y evitamos desperdiciar partes comestibles de este cefalópodo.

