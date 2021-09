Da igual que el tiempo se esté poniendo feo y da igual que el verano esté por acabar. Larga vida a las ensaladas. Está claro que los ingredientes que quieras -o no- añadirle son determinantes a la hora de confeccionar una ensalada, pero, ¿y el aliño? Poco se habla de la importancia del aliño.

Escoger una buena materia prima de calidad es el primer paso para crear una buena ensalada. Y cuando hablamos de ensalada no hablamos solo de vegetales, sino también de legumbres, arroz, semillas, tubérculos, proteínas... Existen tantas posibilidades como alimentos le quieras añadir.

En este caso, más que en los ingredientes de la ensalada vamos a centrarnos en los ingredientes del aliño y en la importancia de una buena vinagreta para potenciar el sabor de cada uno de los alimentos. Toma nota de estas cuatro vinagretas con las que darles una alegría extra a tus ensaladas en la recta final del verano.

Vinagreta de mostaza

Todo un clásico. Seguro que en más de una ocasión cuando has diseñado tu propia ensalada para llevar has elegido el aliño de miel y mostaza, y no es para menos, porque está delicioso.

Todo hecho en casa sabe mejor, y con unos pocos ingredientes puedes preparar esta vinagreta de mostaza para tus ensaladas.

Receta: Vinagreta de mostaza Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 10 minutos Tiempo cocción: - Tiempo total: 10 minutos Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 10 minutos Raciones 4 Calorías 56

Vinagreta de mostaza Ingredientes 4 cucharadas de AOVE 2 cucharadas de vinagre Una cucharada de mostaza Sal

Elaboración 1- Añade los ingredientes en un bol. 2- Mezcla con una cuchara hasta que se mezclen los ingredientes y consigas una salsa espesa.

Vinagreta de pistachos

Bastante más original y menos conocida que la anterior, la vinagreta de pistacho es una muy buena opción para darle un extra de originalidad a tus ensaladas cuando los ingredientes no son excesivamente sabrosos.

Receta: Vinagreta de pistachos Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 10 minutos Tiempo cocción: - Tiempo total: 10 minutos Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 10 minutos Raciones 4 Calorías 63

Vinagreta de pistachos Ingredientes 16 pistachos 5 cucharadas de AOVE 2 cucharadas de vinagre Pimienta Sal

Elaboración 1- Pela los pistachos y pártelos en trocitos. 2- En un bol añade los pistachos, vinagre, pimienta y sal. 3- Emulsiona la mezcla con aceite.

Vinagreta de tomate

El tomate siempre es bien. Ya sea crudo, frito, en salsa o en vinagreta. Y eso es lo que vamos a comprobar con esta sencilla receta, que el tomate, en el aliño, también es un acierto seguro.

Receta: Vinagreta de tomate Categoría: Salsas Tiempo elaboración: 10 minutos Tiempo cocción: - Tiempo total: 12 horas Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 10 minutos Raciones 4 Calorías 50

Vinagreta de tomate Ingredientes 200 ml de AOVE 50 gramos de pepinillos en vinagre 50 mililitros de vinagre 2 tomates Una cebolla blanca Sal

Elaboración 1- Picamos la cebolla, los tomates, y los pepinillos. 2- En un bol mezclamos los ingredientes picados, el aceite y el del picado. 3- Dejamos reposar 12 horas para que se maceren los ingredientes.

Vinagreta de mango

La dulzura del mango puede ser un toque ideal en el aliño de tus ensaladas, por lo que no deberías dejar de probar esta sencilla receta con la que dejar a tus invitados con la boca abierta.

Receta: Vinagreta de mango Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 10 minutos Tiempo cocción: - Tiempo total: 10 minutos Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 10 minutos Raciones 4 Calorías 72

Vinagreta de mango Ingredientes 100 gramos de AOVE 30 gramos de vinagre de Módena Un mango Sal