Tortitas de patata rellenas de verduras y crema de anacardos, un entrante para convertirte en el perfecto anfitrión

Receta: Tortitas de patata rellenas de verduras y crema de anacardos Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:25 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad media Tiempo 00:40 Raciones 8 Calorías 325

Tortillas de patatas, seguro que has hecho muchas, y tortitas para disfrutar en el desayuno o la merienda, otras cuantas, y aunque es probable que tortitas de patatas no has hecho nunca, ya te avisamos de que están a punto de convertirse en una de tus recetas estrella.

Per se, una tortita de patata ya promete, aunque si además aprovechas para rellenarla con tus ingredientes favoritos puedes crear diferentes combinaciones dependiendo del momento.

Petit Fit, en su libro El saludable sabor de lo prohibido, nos propone un delicioso y saludable relleno de verduras y crema de anacardos preparado para convertirse en uno de los platos favoritos de los más pequeños y los más mayores de la casa.

Toma nota de cómo preparar esta deliciosa receta de tortitas de patata rellenas de verduras y crema de anacardos.

Tortitas de patata rellenas de verduras y crema de anacardos Ingredientes 1 kg de patatas 120 g de harina de arroz ½ cdta de nuez moscada molida ½ cdta de cúrcuma molida Pimienta negra molida ½ cebolla 3 dientes de ajo ½ pimiento rojo ½ pimiento verde ½ calabacín 50 g de champiñones 50 g de calabaza Crema de anacardos 10 g de AOVE Sal