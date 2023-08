El delicioso té que te ayudará a bajar de peso si lo tomas después de las comidas

Según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, un 16,5% de hombres de 18 y más años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad. En este sentido, mantener un peso razonable no es una cuestión (sólo) estética, aunque también. Se trata de mantenernos en forma de la mejor manera, y más aún cuando el paso de los años ralentiza de manera negativa funciones básicas como las digestiones.

Si el problema es la obesidad, obviamente, deberemos consultar con nuestro médico, porque se trata de palabras mayores. Será el especialista quien nos aconseje qué medidas extraordinarias adoptar para conseguir nuestro objetivo. Sin embargo, si se trata de un problema leve, y lo que queremos es bajar de peso un par de kilos, existe una infusión que, ingerida tras las comidas, es perfecta.

Hablamos de la infusión de menta, una planta con propiedades antiinflamatorias, que ayuda al organismo a no retener líquidos, a hacer correctamente las digestiones, a no inflarnos tras las comidas, y a regular la acidez estomacal. Por si fuera poco, la menta posee cualidades saciantes importantes para evitar la tentación del picoteo entre horas.

Así es el té para bajar de peso

No existen fórmulas mágicas para perder peso de manera espontánea. Eso sí, si modificamos nuestro estilo de vida, incorporando hábitos saludables como la práctica regular de ejercicio y una dieta equilibrada en la que no abusemos de las grasas saturadas, los precocinados, los refrescos azucarados ni la bollería industrial, estaremos provocando cambios en nuestro organismo que se harán visibles poco a poco.

Infusión saciante y digestiva de hojas de menta iStockphoto

La infusión de hojas de menta se ha revelado con una bebida más que saludable que, ingerida después de las comidas, nos ayudaría a evitar la hinchazón puesto que tiene propiedades diuréticas. Gracias a ellas, ayudará a nuestro sistema digestivo a hacer su trabajo de la mejor manera. El té de menta también contribuye a bajar la tensión arterial, relajando la musculatura y favoreciendo el buen estado de ánimo.

¿Cuántas veces tomar infusión de menta?

Lo ideal es tomar esta infusión de menta tres veces al día, después de cada comida principal. Entre sus virtudes se encuentra la de mantener el vientre plano. Por las noches, además, a sus múltiples beneficios suma el de favorecer el descanso gracias a su efecto relajante sobre el organismo.

El té de menta contribuye a mantener un vientre plano tras las comidas iStockPhotos

Al finalizar la comida, una infusión tibia de menta nos ayudará a sentirnos ligeros y a perder peso de manera progresiva. Lo ideal es que, a este hábito alimenticio, sumemos un paseo breve o 40 sentadillas (si no nos apetece salir de casa) para que lo que hemos ingerido no se deposite donde no debe.

La rutina de comer y tumbarnos en el sofá después de las comidas es especialmente nociva para nuestra salud en general. Hacer ejercicio antes no surte el mismo efecto y, por tanto, no nos ayudará en el deseo de perder peso. El orden correcto es: una dieta saludable y equilibrada, un té de menta tibio y 10 minutos de ejercicio antes de reposar.

Propiedades de la hoja de la menta

Las propiedades quemagrasas de la hoja de la menta, esas que ayudan al organismo a metabolizar las grasas correctamente, funcionan en todo su apogeo si hacemos la infusión con la planta fresca.

Para hacer tu infusión en casa, coge cuatro hojas de menta fresca e introdúcelas en una cazuela en la que habrás puesto agua a hervir. Cuando haya llegado al punto de ebullición, retira la cazuela del fuego, tápala y deja reposar durante cinco minutos. Para finalizar, cuela el líquido y tómala tibia.

Infusión. Pixabay

Si eres poco amigo de los sabores de las infusiones, siempre puedes aderezarlas con un poquito de miel. En cuanto comiences a ver los resultados de este preparado de menta sobre tu organismo, se convertirá en el complemento ideal de tus comidas.

