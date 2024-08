Tarta de manzana: una receta esponjosa, sin harina, sin azúcar, sin horno

Una de las frutas más nombradas de la historia es la manzana, y la que más nos aterraba de niños; la madrastra malvada -cosa que me planteo si era malvada o no- da la manzana envenenada a Blancanieves y cae dormida. Pienso también si cayó dormida de verdad o es que no quería hacer los deberes. Ahora que han pasado los años, quizás lo veo diferente.

La manzana nos acompaña desde Adán y Eva en el Jardín del Edén del Génesis hasta Newton con la teoría de la relatividad, sin olvidar a la manzana de la discordia de la mitología griega que fue arrojada por Eris, la diosa de la discordia, en la boda de Peleo y Tetis, lo que llevó al juicio de París y, finalmente, a la Guerra de Troya. Menos mal que en la mitología nórdica nos da la cara más bondadosa de esta fruta, porque son vistas como un símbolo de juventud eterna.

Originaria de Asia Central, la manzana ha sido cultivada y apreciada por diversas civilizaciones durante miles de años. Hoy en día, existen más de 7.000 variedades de manzanas cultivadas en todo el mundo, cada una con su sabor, color y textura únicos.

Ingredientes

Para la tarta:

4 manzanas rojas preferentemente ecológicas

80 ml de agua o 1/3 taza de zumo o la misma cantidad de agua con 2 dátiles triturados

10 g de gelatina sin azúcar (1 paquete)

Opciones de relleno:

Yogurt griego de coco o yogur griego de vainilla

Crumble de almendras

Caramelo salado (opcional)

Mantequilla de frutos secos (opcional)

Elaboración

Preparar las manzanas: Corta las manzanas en trozos pequeños. Si tus manzanas son orgánicas conserva la cascara, si no pélalas. Licuar: Coloca las manzanas en la licuadora junto con 80 ml de agua o el zumo de dátiles y agua triturados, y licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Agregar la gelatina: Vierte la mezcla de manzana en una olla y caliéntala a fuego medio. Añade el paquete de gelatina sin azúcar (10 g) y mezcla bien hasta que la gelatina se disuelva completamente. Batir: Transfiere la mezcla caliente a un bowl y bate con una batidora eléctrica durante aproximadamente 15 minutos, hasta alcanzar una textura esponjosa y consistente. Refrigerar: Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado con un poco de aceite de coco para evitar que se pegue. Lleva el molde a la nevera y deja refrigerar durante al menos 4 horas, o hasta que la tarta esté completamente firme. Rellenar: Una vez que la tarta esté lista, desmóldala y rellénala con yogurt griego de vainilla. Decorar: Añade el crumble de almendras y, si lo deseas, un toque de caramelo salado o mantequilla de frutos secos.

Notas:

Crumble de almendras: Puedes preparar el crumble mezclando almendras trituradas con una pizca de sal y dátiles picados.

Puedes preparar el crumble mezclando almendras trituradas con una pizca de sal y dátiles picados. Dulzor : La tarta no es muy dulce por sí sola, así que puedes ajustar el nivel de dulzor con el relleno y los toppings a tu gusto.

: La tarta no es muy dulce por sí sola, así que puedes ajustar el nivel de dulzor con el relleno y los toppings a tu gusto. Opciones adicionales: El caramelo salado o la mantequilla de frutos secos añaden un sabor delicioso y cremoso.

Propiedades de la manzana

VITAMINAS Y MINERALES: Las manzanas son una rica fuente de vitaminas C, K y B6, esenciales para el sistema inmunológico, la salud ósea, la menopausia, el síndrome premenstrual y la circulación sanguínea. Además, contienen compuestos beneficiosos para la salud ocular y ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo).

COLOR Y ANTIOXIDANTES: El color de las manzanas está determinado principalmente por la acumulación de antocianinas, compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Estos se forman en respuesta a factores ambientales estresantes como los cambios de temperatura. Las antocianinas están asociadas con numerosos beneficios para la salud, incluyendo la protección contra el cáncer, mejoras en la salud vascular, metabólica y neuronal. También contribuyen a la cicatrización de las células de la mucosa intestinal, ayudando a reducir el desarrollo de tumores intestinales. Además, controlan la hiperlipidemia y otras enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina.

SALUD OCULAR: Estudios demuestran que la quercetina, abundante en las manzanas, protege los ojos de cataratas al combatir el daño causado por los radicales libres.

DIGESTIÓN: Las manzanas son una excelente fuente de probióticos y prebióticos. Su contenido en fibra soluble e insoluble facilita el tránsito de los desechos a través del sistema digestivo. Investigaciones de la Universidad de Dinamarca indican que las personas que consumen manzanas regularmente tienen niveles elevados de bacterias intestinales beneficiosas.

SALUD CARDIOVASCULAR: La pectina, un tipo de fibra soluble presente en las manzanas, ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL. Según un estudio finlandés, consumir solo una manzana al día durante cuatro semanas puede disminuir los niveles de colesterol malo hasta en un 40%. La piel de las manzanas también es rica en fibra y vitamina C, lo que potencia estos beneficios.

Referencias

BE Juniper, R. Watkins, SA Harris THE ORIGIN OF THE APPLE . Available at: https://www.actahort.org/books/484/484_1.htm

Citeseerx.ist.psu.edu. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.923.7920&rep=rep1&type=pdf

Gao, H. et al. (2021) "Review: The effects of hormones and environmental factors on anthocyanin biosynthesis in apple", Plant Science, 312, p. 111024. doi: 10.1016/j.plantsci.2021.111024.

Gonzalez de Mejia, E. et al. (2021) "Role of anthocyanins in oxidative stress and the prevention of cancer in the digestive system", Cancer, pp. 265-280. doi: 10.1016/b978-0-12-819547-5.00024-9. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128195475000249

Hsieh, C., Fernández-Tomé, S. and Hernández-Ledesma, B. (2017) "Functionality of Soybean Compounds in the Oxidative Stress-Related Disorders", Gastrointestinal Tissue, pp. 339-353. doi: 10.1016/b978-0-12-805377-5.00027-8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128053775000278

Burton-Freeman, B., Sandhu, A. and Edirisinghe, I. (2016) "Anthocyanins", Nutraceuticals, pp. 489-500. doi: 10.1016/b978-0-12-802147-7.00035-8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128021477000358

Swanson, B. (2003) "TANNINS AND POLYPHENOLS", Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, pp. 5729-5733. doi: 10.1016/b0-12-227055-x/01178-0. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B012227055X011780

Guo, H. and Xia, M. (2018) "Anthocyanins and Diabetes Regulation", Polyphenols: Mechanisms of Action in Human Health and Disease, pp. 135-145. doi: 10.1016/b978-0-12-813006-3.00012-x. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012813006300012X

Rus Copado, A. (2019) "Potenciales beneficios de la quercetina en la salud ocular", Universitat Politècnica de Catalunya, p. Available at: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331235

Fissore, E. et al. (2016) Efecto de la fibra soluble de alcaucil en el crecimiento de bacterias intestinales asociadas con la buena salud, Sedici.unlp.edu.ar. Available at: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/106055

Jiménez Montoya, F. (2019) Prevención de enfermedades cardiovasculares mediante el consumo de fibra dietética, Repositorio.unemi.edu.ec. Available at: http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4750

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.