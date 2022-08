Tarta de queso sin gluten, un postre delicioso apto para celiacos

Receta: Tarta de queso sin gluten Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:25 Tiempo cocción: 01:00 Tiempo total: 01:20 Ficha Técnica Dificultad media Tiempo 01:25 Raciones 8 Calorías 320

La tarta de queso es sin duda uno de los postres por excelencia. Desde el más remoto restaurante de carretera hasta las casas de comida más reconocidas, una tarta de queso, al menos, tiene que haber en su carta de postres, sea del tipo que sea.

De La Viña, estilo New York Cheesecake, estilo bizcocho japonés, estilo quesada... sea como fuere no estamos por la labor de hacerle ascos a una buena tarta de queso, ni siquiera siendo intolerantes al gluten. Si tenemos la posibilidad de hacer una tarta de queso gluten free, ¿por qué no íbamos a probar esta receta?

Toma nota de esta tarta de queso sin gluten que proponen Frédérique Jules, Jennifer Lepoutre y Mitsuru Yanase en su libro 'Deliciosa cocina sin gluten: recetas sanas y saludables para cada día'.

Tarta de queso sin gluten Ingredientes 1 masa de tarta dulce 400 g de queso Philadelphia 450 g de queso blanco cremoso 250 g de azúcar 30 g de maizena 4 huevos ½ vaina de vainilla Mermelada de frambuesa