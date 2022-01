Cinco sopas de invierno que puedes cocinar en tu casa en menos de 30 minutos

Entre que necesitamos bajar los kilos de más que hemos cogido en Navidad, que nos encontramos en la cuesta de enero y no estamos para grandes lujos, y que las temperaturas no paran de bajar... si lo piensas bien, las sopas son tus mejores aliadas.

Bueno, bonito y barato. En unos pocos minutos puedes tener lista una deliciosa y saludable sopa para la comida, para la cena, para meter en un tupper y llevarte al trabajo o para congelar si has preparado para un regimiento. Todo son ventajas.

Sopa de boniato y zanahoria

Seguro que has preparado muchos purés o cremas de zanahoria, pero, ¿has probado a añadirle boniato a tu receta? Pues si no lo has hecho aún, estás tardando en probar esta sopa de boniato con zanahoria.

Sopa de zanahoria y boniato con picatostes. ©[Mizinia de Getty Images] a través de Canva.com.

La dulzura de la zanahoria junto con la del boniato son la combinación perfecta para una sopa calentita y bien nutritiva. Ah, y para darle un poco de gracia prepara unos picatostes, que no tardas nada y a todos nos encanta encontrarnos ese punto crujiente en la sopa.

Sopa de quinoa con verduras y pollo

Habrás escuchado hablar del superalimento que es la quinoa. Y es que ya sea en ensalada, en bizcochos, en postres o en sopa, cualquier momento es bueno para tomar quinoa.

Sopa de quinoa con pollo. ©[Duy Doan de Getty Images] a través de Canva.com.

Si buscamos comida rica en nutrientes pero ligera, sin duda la carne de pollo, que es baja en grasa con unas verduras son tus mejores aliados. ¿Qué te parece una sopa de quinoa con verduras y pollo? En media hora tienes listo un plato de lo más completo.

Sopa de ajo tostado

Esto de las sopas de ajo nos recuerda a las recetas de la abuela, y pocas cosas más bonitas que el sabor de la infancia. La sopa de ajo es una receta típica de la Alpujarra, aunque también puedes preparar la versión de Bubión -Granada-, donde se prepara con ajo frito.

Sopa de ajo joyosity - Flickr

Almendras, cebolla, huevo duro, jamón y por supuesto ajos... Una versión de lo más sencilla y deliciosa.

Sopa de tomate con higos

Igual te suena un poco marciano lo de sopa de tomate con higos o es una receta que no se te había ocurrido preparar, pero seguro que al autor de este caldo -que por cierto está buenísimo- seguro que sí que le conoces.

Sopa de tomate GTRESONLINE

Si por algo es conocido Andy Warhol es por pintar latas de sopa de tomate Campbell's. Bien, pues en una de esas, con una invitada muy especial -nada menos que Marilyn Monroe, el artista decidió servir de menú una de las míticas sopas de tomate con higos. Todo un éxito.

Sopa de acelgas y calabaza al curry

Si no eres muy amante de esta verdura, es posible que las acelgas no te suenen demasiado apetecibles. Pero ojo, que igual eso es porque no has descubierto cómo debes prepararlas. En sopa, con calabaza y curry.

Sopa de acelgas GTRES

La dulzura de la calabaza junto con el sabor intenso y oriental del curry es una mezcla que te va a encantar. Manos a la obra con esta sopa de acelgas y calabaza al curry.