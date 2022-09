Sopa fría de tomate y melón con vinagre de manzana, una receta refrescante en 10 minutos

Receta: Sopa fría de tomate y melón con vinagre de manzana Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:00 Tiempo total: 00:10 Ficha Técnica Dificultad bAJA Tiempo 10 MINUTOS Raciones 2 Calorías 250 KCAL

¿Quién me hubiera dicho que el vinagre de manzana podía tener tantas propiedades? De pequeña solo tomaba vinagre en las ensaladas y no porque me gustara sino porque así había que tomarla para ser mayor. Pero hay muchas otras opciones que desde antaño se usan para conservar muchos alimentos y mejorar su pH. Una de esta recetas maravillosas son los gazpachos o las sopas frías.

Hoy sabemos que tiene innumerables beneficios y se utiliza para mejorar la salud en muchos aspectos. Más allá de la teoría y muchos estudios, este verano decidí probarlo en mí misma para las comidas copiosas de vacaciones y el metabolismo lento que produce algún desequilibrio hormonal. Y el resultado fue tal cual lo describen estos estudios.

Beneficios del vinagre

Dentro de los vinagres de manzana puedes encontrarlos con la borra o madre, que es eso turbio que suele estar el fondo de la botella; de los de origen ecológico y de fermentación natural, y que tiene propiedades beneficiosas; y los que son totalmente cristalinos que suelen estar muy filtrados. El vinagre que contiene su madre lleva enzimas y bacterias amigables beneficiosas, dándoles un aspecto más turbio.

Mejora los niveles de insulina. Si bien algunos estudios mencionan sus beneficios, aún falta estudiar más sobre estas afirmaciones. Pero en varios trabajos se encontró que el consumo de vinagre de manzana en ayunas diluido en agua mejora el azúcar en sangre y el nivel de colesterol después de 8 semanas de consumirlo.

Peso corporal. El vinagre de manzana ha mostrado en recientes análisis científicos que tiene beneficios potenciales en la perdida de peso en aquellas personas que consumieron más de 15 ml en su versión orgánica líquida.

Otros beneficios. Tiene propiedades saciables, antibacterianas, ayuda a remediar afecciones de la piel. El ácido acético que contiene el vinagre de sidra de manzana promueve la eliminación, perdida de peso y aumenta la sensibilidad a la insulina.

Precauciones. Cuando se toma en grandes cantidades puede retrasar el vaciado del estómago; usa solo unas gotitas diluidas en un vaso de agua y no exageres en tu ensalada. El límite recomendado es 2 cucharadas por día diluidas en agua. Si tienes problemas gástricos considera tomarlo después de las comidas.

Interacciona con medicamentos para la diabetes, los que reducen niveles de potasio en sangre o diuréticos. Una gran opción para tomar vinagre es en esta deliciosa sopa fría de tomate y melón.

Sopa fría de tomate y melón con vinagre de manzana Ingredientes 250 g de melón en dados 3 tomates escaldados en dados 1 cucharada de vinagre de manzana 2 cucharadas de aceite de oliva 8 hojas albahaca 1 aguacate maduro o un puñado de frutos secos Sal Pimienta

Elaboración Mezclar todo con el vinagre, el aceite y las hojas de albahaca. Agregue sal y pimienta. Preparar con un máximo de dos horas de antelación y dejar en la nevera antes de servir frío.

