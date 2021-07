Para carnes, pescados, ensaladas, bocadillos, fajitas, pizzas, para hornear, para comer frías, para pringar, para untar... ¡Nos encantan las salsas! Y si dependiendo del tipo de comida que vayas a preparar tienes que tener en cuenta qué salsa elegir, también en qué época del año te encuentras.

En verano buscamos alimentos frescos y ligeros, cómodos de transportar y de comer, y que además, soporten las altas temperaturas. Llevarnos el tupper a la playa o a la piscina está genial, pero tenemos que tener cuidado con los ingredientes que añadimos para que no se pongan malos al sol. Las salsas es uno de los elementos más delicados si no vamos a disponer de refrigerador, ya que en muchas ocasiones llevan huevo crudo, que no casa demasiado bien con las altas temperaturas.

Salsa de aguacate -que no guacamole-

Esta salsa bien fresquita, tanto para dipear como para acompañar ensaladas o platos de pescado te va a encantar.

Receta: Salsa de aguacate Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 30 Tiempo cocción: - Tiempo total: 30 Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 30 minutos Raciones 4 Calorías 200



Salsa de aguacate Ingredientes 3 cucharadas de aceite de oliva Un limón Un aguacate Orégano fresco Perejil picado Sal Un diente de ajo

Elaboración 1. Mezclamos el aceite, el limón, la sal, el ajo picado, el perejil picado y el orégano, y dejamos reposar media hora. 2. Machaca la carne del aguacate y añádela a la mezcla.

Salsa de tomate y chile

Si tienes planeada una barbacoa con los amigos o familia, esta salsa se va a convertir en la reina del sarao.

Receta: Salsa de tomate y chile Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 20m Tiempo cocción: - Tiempo total: 20m Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 20m Raciones 4 Calorías 170



Salsa de tomate y chile Ingredientes 4 cucharadas de aceite de oliva 5 tomates 3 dientes de ajo 1/4 de cucharada de chile picante Pimienta Sal Albahaca

Elaboración 1. Partidos por la mitad, asa los tomates en una parrilla con un poco de aceite. 2. Pela los tomates y tritúralos en un vaso batidor. 3. En una sartén, sofríe los ajos picados y el chile. 4. Añade el tomate triturado y cocina hasta que la salsa espese. 5. Salpimienta y espolvorea un poco de albahaca.

Salsa de mango y limón

El sabor de los cítricos siempre es un buen acompañamiento. Pero en verano y acompañado de la dulzura del mango, se va a convertir en tu maridaje preferido para las ensaladas.

Receta: Salsa de mango y limón Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 10m Tiempo cocción: - Tiempo total: 10m Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 10m Raciones 4 Calorías 52

Salsa de mango y limón Ingredientes Un mango 2 cucharadas de zumo de limón Ralladura de limón Media cucharada de pimienta negra molida Yerbabuena Sal

Elaboración Añade todo los ingredientes en un vaso batidor y tritúralos. Refrigera antes de servir.

Salsa de pepinillos

Los pepinillo se han convertido en uno de los snacks de moda por su bajo aporte calórico. Y su sabor avinagrado combina perfectamente con fritos y pescados. Por ello te proponemos en una salsa fácil para llevarte los pepinillos a recetas insospechadas.

Receta: Salsa de pepinillos Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 30m Tiempo cocción: - Tiempo total: 30m Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 30m Raciones 4 Calorías 100

Salsa de pepinillos Ingredientes 700 gramos de pepinillos 2 tazas de vinagre de sidra 2 tazas de agua Sal gorda Azúcar Una cucharada de pimienta negra 1 limón 1 cucharada de semillas de cilantro

Elaboración 1- Añadir el vinagre, la sal, el agua, el zumo del limón y la ralladura en un vaso batidor y mezclar. 2- Pica los pepinillos y mezclarlos con las hojas de laurel, granos de pimienta, cilantro. 3- Añadir la mezcla al vaso batidor donde se encuentran el resto de los ingredientes y triturar.

Salsa de melón

Es la fruta de temporada, no podíamos desaprovecharla para preparar un salsa fresquita. ¿Te atreves?

Receta: Salsa de melón Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 25m Tiempo cocción: - Tiempo total: 25m Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 25m Raciones 4 Calorías 150

Salsa de melón Ingredientes Medio melón Un cuarto de cebolla morada 2 cucharadas de aceite de oliva 1 chile jalapeño 1 pepino Cilantro Pimienta Sal