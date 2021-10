Receta: Salsa cesar sin anchoas Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: - Tiempo total: 00:10 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:10 Raciones 4 Calorías 123

La salsa César lleva anchoas y eso es un hecho. La que posiblemente sea la salsa más popular de las ensaladas del mundo, se elabora originariamente con queso rallado, mostaza, ajo, salsa inglesa y anchoas. Aunque como para gustos -y necesidades- los colores, podemos encontrar diferentes versiones añadiendo o quitando ingredientes.

Puede ser que seas vegano, que seas alérgico a las anchoas o que simplemente no te agrade su sabor. Da igual que motivo por el que hayas decidido no comer anchoas, pero eso no quiere decir que tengas que estar condenado a vivir sin tomar salsa César, ¡faltaría más!

Para ello apunta esta sencilla receta de salsa César sin anchoas con la que en pocos minutos tendrás una salsa a tu gusto.

Salsa cesar sin anchoas Ingredientes 2 Cucharadas aceite de oliva 2 cucharadas vinagre de vino 2 dientes ajo 1 yema de huevo 1 cucharada salsa de soja 1 cucharada mostaza Dijón 1 cucharada zumo de limón Pimienta Sal