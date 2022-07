Rollo de espirulina gratinada: perfecto para las vacaciones

Receta: Rollo de espirulina gratinada Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: - Tiempo total: 00:20 Rollo de espirulina gratinada Dificultad fácil Tiempo 20 minutos Raciones 2 Calorías 390 kcal

Si hay algo que me da buen rollo desde hace más de dos décadas es la espirulina. Declaro mi amor hacia esta alga de agua dulce. No recuerdo si primero descubrí sus propiedades o si fue al revés, pero cuando comencé mis estudios hace ya mucho tiempo, una de las primeras cosas que busque eran los alimentos que podían darme energía y esta alga fue todo un descubrimiento.

No es muy común su consumo, pero cada día me da más alegría encontrar una receta que la incluya y también cuando la incluyen en algún alimento como los espaguetis de espirulina que encontré hace unos días en un supermercado ecológico.

Últimamente, me he acostumbrado a tomar un batido verde por la mañana de té Matcha y espirulina con ghee y me sienta de maravilla con este calor. Me ayuda muchísimo a concentrarme por las mañanas a pesar de las temperaturas.

La espirulina se encuentra dentro los suplementos más populares del mundo. Es una fuente rica en fitoquímicos y vitaminas B, así como en cobre, que fortalece los huesos y la sangre. Con gran poder energizante. Está repleta de varios nutrientes y antioxidantes que benefician a tu cuerpo y a tu cerebro.

Beneficios de la espirulina

Fortalecimiento inmune. Según los primeros estudios, la espirulina contiene tres fitonutrientes que fortalecerían mucho el sistema inmunológico: ficocianina, polisacáridos y sulfolípidos.

Fuente de energía. La espirulina contiene seis vitaminas B: tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5), piridoxina (B6) y ácido fólico (B9). Están involucrados en la conversión de la energía de los alimentos en energía que el cuerpo puede utilizar. Según algunas investigaciones, la espirulina aumentaría el nivel de energía de las personas con síndrome de fatiga crónica, así como la resistencia durante el ejercicio.

Propiedades antioxidantes, inmunomoduladoras y antiinflamatorias. La espirulina activa las enzimas antioxidantes celulares, inhibe la degradación de lípidos y el daño del ADN, elimina los radicales libres y aumenta la actividad de la superóxido dismutasa, enzima antioxidante que se encuentra de manera natural en nuestro organismo; y la catalasa tiene un papel de protección en la inflamación, en la prevención de mutaciones, y evita el envejecimiento.

Los ensayos clínicos muestran que la espirulina también previene el daño del músculo esquelético en condiciones de estrés oxidativo inducido por el ejercicio y puede estimular la producción de anticuerpos y regular hacia arriba o hacia abajo la expresión de genes que codifican citoquinas para inducir respuestas inmunomoduladoras y antiinflamatorias.

En la cocina

Guacamole de espirulina . Mezcla una cucharadita o dos de espirulina con cuatro aguacates maduros machacados con un tenedor, un tomate picado, una cebolla roja en rodajas finas, un poco de ajo y un puñado de cilantro fresco picado.

. Mezcla una cucharadita o dos de espirulina con cuatro aguacates maduros machacados con un tenedor, un tomate picado, una cebolla roja en rodajas finas, un poco de ajo y un puñado de cilantro fresco picado. Arroz verde . La espirulina tiene un intenso color azul verdoso. Dale un toque especial lleno de nutrientes de color a un plato pálido plato de arroz integral, con unas pocas cucharadas de espirulina en polvo.

. La espirulina tiene un intenso color azul verdoso. Dale un toque especial lleno de nutrientes de color a un plato pálido plato de arroz integral, con unas pocas cucharadas de espirulina en polvo. Smoothies. El polvo de espirulina tiene un sabor fuerte y un color verde oscuro. Agregue poco apoco hasta encontrar tu punto de sabor a un batido verde, probando a medida que vas agregando.

Si te gustan las recetas y quieres encontrar más opciones de relleno que mejoran tu salud, te recomiendo el libro “Cocina Rica En Buen Humor” de Luna Zacharias Edit. Lunwerg, un libro lleno de recetas saludables y de buen humor.

Rollitos de espirulina Ingredientes 2 huevos. 150 g de harina de coco o almendras. 250 ml de leche de coco. Es importante que sea orgánica para evitar tóxicos. 1 cucharada de azúcar de coco o tu endulzante preferido. 1 cucharada de AOVE. 1 cucharada de espirulina, o dos comprimidos triturados. Queso fresco de cabra. Sal integral.

Elaboración Reúne todos los ingredientes y tritura hasta conseguir una masa ligera y suave. En una sartén engrasada con un poco de AOVE, vierte un poco de masa y haz la tortita vuelta y vuelta. Como si hicieras crepes. Cuando estén doradas por ambas partes, colócale el queso para que se derrita aprovechando el calor de la sartén.

Opcional: pimienta, ajo em polvo, espinacas, nuez moscada.

Relleno: Tomates, pavo, pollo, cilantro, perejil, patatas, camarones, langostinos, pescado, frutos secos o lo que tu imaginación te pida.

