Tres recetas de pulpo de Jordi Cruz para esta Navidad

Vale que estamos a las puertas de Navidad, pero lo cierto es que, cualquier fecha es buena para comer un buen pulpo. A la plancha, a feira, en guiso, en salpicón... da igual cómo el caso es que lo comas.

Jordi Cruz no es que entienda de pulpos, es que al chef catalán no hay ingrediente que se le resista. ¿Que el mejor pulpo se come en Galicia? Seguramente, aunque en las manos del chef más mediático de MasterChef, la calidad, está asegurada.

Si para esta Navidad tienes pensado preparar pulpo, toma nota de las diferentes propuestas de Jordi Cruz. ¿Que no nos va a quedar tan bien como a él? Puede, pero al menos lo intentamos.

Pulpo a feira

Seguramente Galicia haya hecho de este plato la receta estrella del pulpo. Pulpo a feira, pulpo a la gallega... esa deliciosa tapa de pulpo con patata y pimentón. Toda una delicia.

Sin duda el secreto para elaborar un auténtico pulpo a la gallega es no perder de vista la cocción del pulpo. Para ello nada como utilizar un auténtico pulpo gallego, de las aguas del Atlántico, y en una cazuela grande, cuando el agua esté lo suficientemente caliente, "asustamos" el pulpo tres veces como manda la tradición gallega. Se trata de agarrar el pulpo de la cabeza y meterlo y sacarlo tres veces del agua antes de meterlo a cocer definitivamente.

Cuando el pulpo termine de cocer echamos al agua las patatas o cachelos y cuando estén listas lo servimos en un plato de madera con los trozos de pulpo, salamos, echamos el pimentón y un chorrito de aceite.

Guiso de pulpo y garbanzos

Para esta receta el chef prepara un sofrito con ajos, cebolla y tomates cherry, al que le añade pasta de pimiento choricero, vino blanco seco, kimchi, tomates secos picados, laurel, y azafrán.

Una vez el sofrito está listo, Jordi Cruz añade los garbanzos, el pulpo y mezcla bien. Antes de cerrar la olla y ponerlo a cocer, el chef añade un poco de fumet y un poco de caldo de cocción del pulpo, para darle más sabor a mar.

Para esta receta ha utilizado un kilo de garbanzos y un kilo de pulpo, por lo que conseguiremos un guiso para unas 6 u 8 personas. A la hora de cocer, utilizaremos una olla a presión y lo dejaremos alrededor de 25 minutos para que esté listo.

Pulpo al Ten's

En este vídeo además el chef ha preparado delante de la cámara una de las recetas de pulpo que sirven en su restaurante de tapas: Ten's. Para esta receta primero preparamos una parmentier de patata a la que le añadimos mantequilla y leche.

Para cocinar el pulpo en esta ocasión lo vamos a acompañar con una hoja de laurel, una cucharada sopera de kimchi, y lo envasamos al vacío. Una vez el pulpo está listo lo emplatamos sobre una cama de parmentier para acompañarlo con un aceite de pimentón, un poco de pimentón espolvoreado, sal y unas hojas de rúcula.