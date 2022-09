Las recetas favoritas de Bad Bunny: qué come en un día la estrella del reguetón

No para de cosechar éxitos. Tras su último disco, Un verano sin ti, el rapero y cantante puertorriqueño Bad Bunny se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera. El reguetonero llena estadios allí a donde va y sus canciones son ya himnos de la música urbana.

A sus fans les interesa todo de él, incluso sus comidas favoritas. Es por ello que la revista Harper's Bazaar quiso saber qué comía Bad Bunny en un día normal, además de invitarle a cocinar algunos de sus platos favoritos con el chef boricua Guillermo López Folch.

Para la hora del desayuno, Benito confiesa que, lo primero, es el café. Después, si se levanta temprano, su comida favorita para empezar el día son unos huevos revueltos con jamón, queso, cebolla y tomate. Todo eso sobre unas buenas tostadas da como resultado una muy buena combinación para tener energía.

Al mediodía, Bad Bunny cuenta a Harpers que suele comer arroz, en muchas ocasiones un clásico arroz con salchicha puertorriqueño. El arroz con salchichas boricua es uno de los platos más comunes del país, además de delicioso y muy fácil de preparar. Junto con el chef Guillermo Lopez Folch, Bad Bunny preparó para este plato tradicional, a partir de una base de sofrito, arroz blanco y salchicha, todo cocinado a fuego muy lento en un caldero. La sencillez y la sazón de este arroz hace que sea una de las recetas preferidas en Puerto Rico y una de las 'top' para su cantante más famoso.

Si no es arroz, Bad Bunny confiesa otro de sus dos platos preferidos. Uno de ellos es la chuleta de cerdo frita. La otra receta más amada por el reguetonero la cocina su hermana: unas pechugas empanadas acompañadas de ensalada de tomate y cebolla y unos tostones, unos plátanos verdes fritos y crujientes muy comidos en Latinoamérica.

La mayor obsesión del "conejo malo": el sushi

Bad Bunny reconoce que, para cenar, su comida favorita es, sin duda alguna, el sushi. No le importa si es frío o caliente, con un pescado u otro; mientras esté bien hecho, será uno de sus manjares preferidos. En su conversación con el chef puertorriqueño, el cantante confesó que, de pequeño, este plato japonés no le gustaba nada. De hecho, pensaba que era alérgico al marisco. Hace unos tres años descubrió que no era así y, desde entonces, disfruta del sushi en muchas de sus cenas.

Tan grande es el amor del rapero hacia el sushi que, a principios de agosto de este año, abrió junto con David Grutman su propio restaurante dedicado a este plato. Gekkō es un steakhouse japonés, con el sushi como plato estrella, situado en Miami.

Junto a David Grutman, Bad Bunny es propietario de Gekko, un restaurante de sushi Instagram / @gekkomiami

Cuando le preguntan por sus postres favoritos, Benito lo tiene muy claro: cualquier cosa que sea de coco. Flan de coco, tres leches, dulce de coco, helado de coco, mochis de coco… Cualquier dulce con este ingrediente vuelve loco al cantante.

Para terminar el día, el cantante confiesa una de sus adicciones. Como snack de antes de ir a dormir, a Bad Bunny le gusta tomar un vaso de leche con corn flakes, un guilty pleasure con el que muchos seguro coinciden.

