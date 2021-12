Las recetas fáciles de David de Jorge (Robin Food) para triunfar esta Navidad

A David de Jorge -más conocido como Robin Food- le seguimos la pista desde hace muchos años, cuando su programa de cocina en la ETB (Euskal Telebista, la televisión pública vasca) empezó a reivindicar la cocina sin tonterías y con alguna que otra 'guarrindongada'. Por si alguien a estas alturas todavía no conoce el término, son esas mezclas imposibles y un poco 'cerdas' que resulta que están buenas o que, al menos, a alguien le gustan.

Compañero de cocina y libros de Martín Berasategui, los dos chefs acaban de publicar un nuevo recetario: “Pan comido: más recetas sin vergüenza”, con una larga lista de platos sencillos y pensados para hacer en casa. Así que hemos aprovechado la excusa para sentarnos a charlar un rato con él y, en vez de volver a hablar de la apasionante actualidad gastronómica o de los últimos cotilleos de tal o cual restaurante, le hemos pedido que nos eche una mano para organizar los menús y platos para estas próximas Navidades.

No te pierdas el vídeo de la entrevista completa al principio de este artículo. El chef nos desvela, entre otras cosas, cuáles son los clásicos que no faltan en su casa en Navidad, donde priman los platos típicos y sencillos de la gastronomía española. Una tradición de recetas sencillas que se traslada a la vestimenta y a la formalidad en la casa de De Jorge, ya que en su hogar no hay trajes de gala y prima la naturalidad. La misma con la que ha afrontado esta entrevista con '20minutos'.

¿Qué plato nos recomienda para lucirnos? ¿Qué receta parece muy complicada, pero se prepara en un momento? ¿Turrones clásicos o 'modernillos'? ¿Y qué se bebe en estas fechas? De todo eso y, claro, también de 'guarrindongadas' navideñas, hablamos a fondo con David de Jorge.