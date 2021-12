No existe Navidad sin espumosos, eso es así. En estas fechas siempre hay algo por lo que brindar y para ello nada como una copa de champán o cava en la mano.

Además de para brindar, el cava también puede ser el mejor ingrediente de tus recetas navideñas. Arroces, verduras, pescados, carnes, postres... y por supuesto cócteles. No hay receta que se le resista al cava. ¿Te atreves con este ingrediente tan especial?

Risotto de calamares al cava

Risotto, calamares y cava. Tres palabras que si por separado ya nos suenan bien, juntas son una auténtica bomba. Toma nota de los pasos a seguir para conseguir un espectacular plato con el que dejar con la boca abierta a tus invitados.

Receta: Risotto de calamares al cava Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:20 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:40 Raciones 2 Calorías 109

Risotto de calamares al cava Ingredientes 200 g. calamares en rodajas 140 g. arroz 100 g. cebolla 100 g. ajos 6 tazas caldo de pescado 2 hojas de laurel 2 copas de cava Queso parmesano Pimienta Sal

Elaboración 1- En una sartén con un chorro de aceite sofríe la cebolla y el ajo picado con las hojas de laurel. 2- Añadimos el arroz al sofrito junto con los calamares. 3- Echamos el cava y dejamos cocinar hasta que el caldo se consuma y el arroz esté en su punto. 4- Salpimentamos y servimos.

Bacalao con manzana al cava

Si eres amante del pescado seguro que has preparado bacalao de infinitas formas diferentes pero, ¿lo has probado ya con manzana y cava? Pues déjate sorprender.

Receta: Bacalao con manzana al cava Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:15 Tiempo total: 00:35 Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 00:35 Raciones 2 Calorías 167

Bacalao con manzana al cava Ingredientes 120 g de suprema de bacalao 10 cl de cava 5 manzanas 3 manzanas Granny Smith 1’2 gramos de agar-agar Albahaca Aceite de vainilla AOVE Sal

Elaboración 1- Cocina el bacalao al baño María a 70ºC y después séllalo en una sartén. 2- Licua las manzanas lavadas y cortadas pero sin pelar, y cuando hayas obtenido el juego, cuécelo con el agar- agar. 3- Deja la mezcla enfriar y emulsiónalo con aceite de oliva. 4- Añade el cava a la salsa y emplata el bacalao con la salsa. 5- Decora con hojas de albahaca y acompaña el pescado con manzana Granny Smith.

Peras al cava con canela



Aunque sea lo último no es lo menos importante, ni mucho menos. No hay menú que se precie sin postre. Y en este caso como no podía ser de otra manera, el cava es el ingrediente estrella.

Receta: Peras al cava con canela Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:30 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:40 Raciones 3 Calorías 198

Peras al cava con canela Ingredientes 5 g de cardamomo 4 peras 2 unidades de anís estrellado 2 cucharadas de canela molida 1 botella de cava 1 taza de jugo de naranja 1 rama de canela Media taza de miel Helado