Cinco recetas de supervivencia si no se te da bien cocinar y estás harto de la pasta y el arroz: fáciles y en poco tiempo

En España, es común que las personas recién independizadas o aquellas que se quedan solas en casa por unos días, sin experiencia previa en la cocina, recurran a los infaltables platos de arroz o pasta por su simplicidad y rapidez. Además, estas opciones suelen ser las preferidas para quienes prefieren evitar elaborar recetas complejas para una sola persona. Sin embargo, a largo plazo, estos platos pueden volverse monótonos y poco apetecibles.

Afortunadamente, existen una serie de recetas de supervivencia igualmente fáciles de preparar, pero que aportan una interesante variedad a la dieta diaria, más allá de los tradicionales macarrones o el arroz blanco con tomate. Estas alternativas no solo son sencillas y rápidas, sino que también permiten disfrutar de comidas saludables y equilibradas sin necesidad de ser un experto en la cocina. A continuación, te presentamos cinco ideas geniales para ampliar tu repertorio culinario básico.

El versátil sofrito

Aunque el término "sofrito" pueda evocar recuerdos de la cocina tradicional de nuestros abuelos y dar la impresión de ser una receta muy elaborada, en realidad es todo lo contrario. Preparar un sofrito es sencillo y rápido: basta con cortar y sofreír en aceite ingredientes como cebolla, pimiento rojo, ajo, pimiento verde, calabacín o tomate, en las proporciones que prefieras. Este sabroso sofrito servirá para dar un toque especial a cualquier carne o pescado, evitando así recurrir siempre a los monótonos filetes de lomo o pollo empanado.

Ensaladas creativas y nutritivas

Las ensaladas son un recurso infalible cuando se agotan las ideas con la pasta y el arroz. Si bien una simple ensalada de lechuga y tomate puede resultar poco atractiva, la clave está en innovar y añadir ingredientes que la hagan más apetecible. Prueba incorporando maíz, aceitunas, restos de carne o pescado de comidas anteriores, huevo cocido, legumbres o diferentes aliños. ¡Las posibilidades son infinitas!

Verduras a la plancha: simpleza y sabor

Las verduras a la plancha son otra excelente opción para comer sano y nutritivo sin complicaciones. Solo necesitas calentar una plancha o, en su defecto, una sartén, y cocinar las verduras que más te gusten. Además de ser el complemento perfecto para darle un giro a tus platos de carne o pescado, también pueden servirse como plato único.

Tortillas y revueltos: un lienzo en blanco

Las tortillas francesas y los revueltos son preparaciones sencillas que requieren pocos ingredientes y ofrecen un sinfín de posibilidades. Con tan solo unos huevos y una sartén, podrás crear deliciosas combinaciones agregando queso, pavo, champiñones, jamón, verduras o cualquier otro alimento que tengas a mano.

El horno: tu aliado para recetas express

Por último, el horno puede convertirse en tu mejor amigo si no te consideras un as de los fogones. En él podrás cocinar una amplia variedad de recetas fáciles y rápidas. Si estabas pensando en recurrir a una pizza precocinada, ¿por qué no preparar tu propia versión? Utiliza una barra de pan chapata cortada por la mitad y añade tus ingredientes favoritos.

En definitiva, no es necesario ser un experto en la cocina para disfrutar de comidas variadas y sabrosas. Con estas cinco ideas de supervivencia culinaria, podrás ampliar tus horizontes gastronómicos y sorprender a tu paladar sin complicaciones. Anímate a probar nuevas recetas y descubre lo fácil que puede ser cocinar.

