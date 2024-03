Torrijas en Thermomix: una receta fácil, rápida y tan deliciosa como la que haría tu abuela

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, no es extraño que ya estemos pensando en todos esos platos que vamos a disfrutar. Pero, si hay una receta que despunte entre todas las que comemos durante esas fechas (potaje de vigilia, sopas de ajo, buñuelos, limonada, leche frita, etc.), son las torrijas.

Se podría asegurar que las torrijas son el postre por excelencia en España durante la Semana Santa. No hay una mesa sin ellas.

Con el paso del tiempo, la receta clásica ha sufrido variaciones para adaptarse a todos los gustos y hábitos de los comensales; torrijas hechas al horno, cubiertas de chocolate, empapadas en bebida vegetal, sin canela, etc. Sea como sea, la receta es tan versatil que todo el mundo puede disfrutar de este postre que es un espectáculo para el paladar.

Aunque, siendo completamente sinceros, como las recetas de nuestras abuelas, no existen otras. ¿A quién no le va a gustar una torrija hecha por su madre o su abuela? Es imposible que no se te haga la boca agua solo de imaginartelas. Por eso, para que este año sorprendas a tu familia y vayas cogiendo el relevo, te traemos la receta de la vieja escuela; rápida, fácil, deliciosa, y hechas en la Thermomix.

Ingredientes para nuestras torrijas

Para aproximadamente 10 torrijas:

1l de leche entera

100g de azúcar blanco

1 barra de pan del día anterior

2 ramas de canela

Piel de un limón

2 huevos

30g de azúcar (para rebozar el pan)

Canela el polvo (para rebozar el pan)

Aceite de oliva para freír

Elaboración de las torrijas en Thermomix

Ponemos la leche, el azúcar, la piel del limón y las ramas de canela en el vaso de la Thermomix. A velocidad cuchara, dejamos que todo infusione a 100 ºC durante 15 minutos para tener una leche llena de sabor. Cuando la máquina nos avise de que ha finalizado la infusión, lo dejamos atemperar otra media hora. Mientras tanto, cortamos la barra de pan del día anterior con el grosor que os guste. Con un grosor de unos dos dedos por torrija salen 10 unidades aproximadamente. Colocamos los trozos de pan en una fuente honda y le echamos la mitad del vaso de la Thermomix con la leche infusionada. Le damos la vuelta a las rebanadas de pan y vertemos el resto de la jarra, asegurándonos de que el pan se empapa bien por todas partes. Dejamos que el pan absorba toda la leche y mientras, vamos batiendo los huevos en un plato hondo. En otro plato vamos echando el azúcar y la canela en polvo para rebozar las torrijas. Cogemos una rebanada empapada y la pasamos por el huevo batido. Importante que ambos lados del pan queden bien impregnados. En una sartén, ponemos a calentar abundante aceite de oliva. Cuando llegue a unos 180ºC (que pongamos la mano encima de la sartén y se nos caliente rápido), echamos nuestras torrijas para que se frían, y cuando veamos que están doradas por un lado, les damos la vuelta para que se terminen de hacer de forma homogénea. Una vez doradas por ambas caras, retiramos las rebanadas en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite que tengan. Por último, con las torrijas escurridas, las pasamos al plato de azúcar y canela para rebozarlas por ambas partes. Las colocamos en un plato y, ¡a disfrutar de este espectacular postre de Semana Santa con la familia y amigos!

