Receta: Tarta de kinder bueno Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:20 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 00:40 Raciones 8 Calorías 298

"Hasta el rabo todo es toro". O hasta el postre todo es menú. Si has cuidado -que no lo dudamos- los entrantes y los platos principales, no puedes pinchar en el postre.

Para gustos los colores, aunque todos sabemos que no hay mejor manera de terminar una comida que alrededor de una tarta. Una tarta es sinónimo de celebración, en las fechas que corren seguro que motivos para celebrar no faltan.

Hablando de tartas seguro que tienes tu receta predilecta, pero si te apetece probar algo nuevo -y delicioso- toma nota de esta receta de tarta de kinder bueno.

Tarta de kinder bueno Ingredientes 500 ml nata para montar 300 gramos queso para untar 100 gramos mantequilla 80 gramos azúcar 12 barritas Kinder Bueno 8 laminas gelatina 2 barritas kinder 1 vaso leche 1 paquete galletas María