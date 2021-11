Receta: Tarta de frutas y hojaldre Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:20 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:40 Raciones 6 Calorías 217

Están por venir fechas de mucha comilona donde, desde los entrantes hasta el postre pasando por supuesto por la bebida y los platos principales, juegan un papel fundamental.

No puede ser que te esmeres en hacer un menú de 10 y el postre se quede a medio pelo. Las tartas siempre son buenas opciones, pero no se trata de un cumpleaños, no es necesaria la típica tarta pomposa para soplar velas. Podemos preparar una mucho más sencilla y ligera con la que conquistar a todos los comensales.

Como colofón final a tu menú, prepara esta tarta de hojaldre y frutas para quedarte con el regusto dulce. ¡Toma nota!

Tarta de frutas y hojaldre Ingredientes 2 cucharadas de azúcar 1 lámina de hojaldre rectangular 1 huevo para pincelar el hojaldre 1 vaso de agua 1 sobre de brillo para tartas 1 Melocotón 1 Kiwi verde 1 Kiwi amarillo 4 Fresas 1 Plátano Medio litro de crema pastelera Uvas Moras