Receta: Solomillo al bacon Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:30 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:40 Raciones 6 Calorías 198

¿Cuántas maneras diferentes has probado para preparar un solomillo? Con hojaldre preparando el mítico solomillo Wellington, con diferentes quesos y salsas, relleno... el solomillo es uno de esos ingredientes que nos ofrece un amplísimo abanico de posibillidades.

En las fechas en las que entramos las reuniones familiares no paran de sucederse y preparar un menú al agrado de todo no es tarea fácil. Pero si con un solomillo ya es fácil triunfar, con un solomillo con bacon es casi imposible no hacerlo. Toma nota de cómo conquistar a toda la familia, desde los más pequeños de la casa hasta los más veteranos.

Solomillo al bacon Ingredientes 2 solomillos de cerdo ibéricos 2 planchas de bacon cortado en lonchas finas. AOVE Pimienta Sal