Receta sencilla de queso sin lácteos, una opción vegana que tiene como protagonista el anacardo

Receta: Queso de anacardo

Comer quesos sin lácteos va más allá de una moda. Hoy en día cada vez más hay personas que no consumen lácteos por problemas de salud e intolerancias. En mi búsqueda incesante de encontrar una receta rica y que no sea hipercalórica he encontrado esta forma de hacerlos muy ricos. Puedes o no hacerlos con anacardos, que son un fruto seco que le da un toque delicioso.

Beneficios de los anacardos

Los anacardos son muy beneficiosos para nuestra salud cardíaca. Los altos niveles de ácidos grasos monoinsaturados en los anacardos crudos pueden ayudar a reducir el colesterol malo si se consumen regularmente en pequeñas cantidades, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Sangre saludable. Los anacardos son ricos en cobre, que promueve la absorción y el uso del hierro en el cuerpo, y que ayuda a su cuerpo a fabricar glóbulos rojos y blancos. También son una excelente fuente de hierro, que ayuda a la sangre a transportar el oxígeno por todo el cuerpo.

Huesos fuertes. Fortalecen los huesos y los dientes y previenen el riesgo de osteoporosis. También contienen buenas cantidades de manganeso, magnesio y vitaminas K.

Mantequilla de cacao. Haz tu propia versión de la pasta de chocolate con anacardos. Mezclar 250 g de anacardos con 2 cucharadas de cacao en polvo, media cucharadita de extracto de vainilla y un poco de miel cruda o pasta de dátiles.

Nota. Las nueces de anacardo son semillas que crecen en el extremo de las manzanas de anacardo.

Truco. Los ácidos grasos de los anacardos pueden quedarse rancios si las nueces se almacenan durante demasiado tiempo. Compre en pequeñas cantidades y guárdelos en un lugar fresco y oscuro.

Queso sin lácteos Ingredientes 1 taza de zanahoria puedes reemplazarlo por patata 1 taza de calabacín 4 cucharadas de anacardos previamente triturados hasta convertirlos en polvo 4 cucharadas de gelatina en polvo. Puedes sustituirlo por agar-agar para la versión vegana 1 pizca de sal integral 2 cucharadas de AOVE o aceite de coco 1 cucharada de zumo de limón 2 cucharadas de levadura nutricional enriquecida

Elaboración Limpia muy bien el calabacín y la zanahoria con la ayuda de un cepillo en caso de que sean ecológicos, de lo contrario pélalos. Cocínalos al vapor. Una vez cocinado -puedes comprobarlo que están tiernos con la ayuda de un tenedor-, ponlo en el vaso de la batidora cuando aún esté caliente y añade el resto de ingredientes. Tritura bien y pon la mezcla en un recipiente de cristal o en el molde que hayas elegido. Cuando se enfríe puedes meterlo en la nevera para que solidifique.

