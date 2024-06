Salsa boloñesa de tofu, una receta sencilla para incluir esta proteína vegetal a tu dieta

A veces no comemos ciertos alimentos porque no sabemos cómo prepararlos. Es algo habitual con aquellos que se inician con proteínas vegetales como el tofú. Algunos lo denominan "la carne de los veganos" y bueno, no es una mala definición pues el tofu es una proteína vegetal.

El tofu es el resultado de la coagulación de sales de calcio o magnesio con la leche de soja cocida. Se somete a un proceso de cuajado, por eso lo que llega a nosotros son esos característicos bloques blancos. El tofu supone una fuente de calcio y hierro y contiene un alto contenido en fibra y antioxidantes.

El tofu aporta proteínas vegetales muy buenas para la salud Getty Images/iStockphoto

Se trata de una gran alternativa a la carne y como sucede con el pollo, este derivado de la soja es un alimento muy versátil por su sabor neutro, por tanto, podemos prepararlo y aliñarlo de muchas maneras. En este caso, con tan solo trocearlo podemos hacer una rica salsa boloñesa de tofu para nuestras pastas o para una lasaña vegetariana.

Ingredientes para la boloñesa de tofu

Con estas cantidades de salsa podremos servir de 4 a 6 platos de pasta.

500 gr de tofu

1 cebolla

3 pencas de apio

2 zanahorias

1 cucharada de salsa de soja

50 gr de azúcar moreno

3 dientes de ajo

Un puñado de albahaca fresca

500 gr tomate natural triturado

Orégano al gusto

Aceite de oliva

Elaboración de la boloñesa de tofu

La elaboración de la boloñesa de tofu es casi idéntica a la boloñesa tradicional, solo sustituimos la carne picada por el tofú.

Troceamos el tofu* y las verduras. ​En una olla o sartén amplia sofreímos las cebollas, el apio, las zanahorias con una pizca de sal a fuego medio. Cuando las verduras estén tiernas, añadimos el tofu picado y removemos un poco. Incorporamos la salsa de soja, el azúcar, el ajo, las hojas de albahaca, el orégano y el tomate triturado. Dejamos que hierva a fuego lento por 30 minutos, removiendo de vez en cuando. Una vez espese salsa, verificamos el punto de sal y retiramos del fuego y, ¡listo! Ya tenemos nuestra salsa boloñesa de tofu.

*Nota. El tofu podemos trocearlo en cubos o picarlo como si quisiese asemejar la carne picada de la boloñesa.

Propiedades del tofu

Gran parte del beneficio que ofrece el tofu es su uso como sustitutivo de la carne en dietas vegetarianas y veganas. Así, constituye una fuente de proteína directa al contener un equilibrio de todos los aminoácidos necesarios. Igualmente, destaca como fuente de calcio, ofreciendo un gran beneficio en los huesos. Esto se debe a que se elabora con sales cálcicas, la mayoría de las veces con cloruro de sodio.

Por otro lado, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos gracias a que las proteínas, la fibra y los fitosteroles de la soja tienen efectos cardioprotectores. Por último, aporta una gran fuente de hierro, pudiendo cubrir los requerimientos diarios que exige una dieta vegetariana.

