La receta de la primera paella del año de Dabiz Muñoz que genera polémica: "Es arroz con cosas"

Si Cristina Pedroche, como nos tiene acostumbrados, fue noticia el día de Año Nuevo por su polémico y atrevido look, su marido, el chef Dabiz Muñoz lo fue al día siguiente por una de las recetas que colgó en su cuenta de Instagram.

El mejor chef del mundo siempre está de actualidad; si no es por sus declaraciones sobre la tortilla de patata, de la que asegura que añadir cebolla es una auténtica aberración, lo es por la subida del precio de su menú degustación, por comer menús que enfadan a los usuarios de las redes sociales o por la denominación de sus recetas. El efecto Dabiz Muñoz.

En esta ocasión el chef de DiverXO ha sido noticia en las redes sociales por lo que él ha denominado "la primera paella del año".

Una paella de calamares, col, pimiento y pulpo

Ya sabemos que con la paella no se juega, y todo lo que no sea la auténtica receta valenciana será arroz preparado en paella, pero no paella. Esta polémica es la que ha surgido alrededor de la publicación de Muñoz que, mientras aseguraba que esa era su primera paella del año acompañaba la publicación con los ingredientes con los que la había preparado: "De latas de calamares en su tinta, sofrito de col fermentada y pimiento de Espelette con pulpo moruno a la brasa".

Las reacciones en las redes sociales no han tardado en llegar, y pronto han aparecido los usuarios que han cuestionado que la receta de Muñoz fuese una paella.

La receta original de la paella valenciana es aquella que se prepara con arroz bomba, pollo de corral, conejo, judía verde, garrofó, alcachofas y caracoles.

En la receta de Muñoz, exceptuando el arroz, los ingredientes clásicos de la paella valenciana no están por ningún lado, aunque viniendo del mejor chef del mundo no dudamos que esta receta de arroz estará exquisita.

"Pues entonces no es paella, es arroz", "Buena pinta si tiene....pero no lo llames paella animal!!! es arroz con lo que sea", "Paella??? Será arroz con lata de calamares en su tinta en una paella. Aún así buena pinta tiene" o "Arroz con cosas! Leer paella duele la vista!" son algunos de los comentarios que los seguidores de Dabiz Muñoz le han dedicado a su plato más polémico hasta el momento.

Llámalo paella, llámalo arroz con cosas... lo que sí tenemos claro es que esta receta de Dabiz Muñoz de arroz con calamares y pulpo tiene una pinta que nos está haciendo salivar.