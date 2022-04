La receta perfecta para llevar al trabajo, según Ángel León: una ensalada con sabor a mar en menos de 10 minutos

Vivimos con el 'tupper' a cuestas de lunes a viernes, y entre el ajetreo de las tareas laborales, las domésticas y la vida personal nos queda poco tiempo para pensar qué llevarnos al trabajo para comer.

Preparar comida para un 'tupper' no es lo mismo que preparar comida para comer en casa cómodamente con todos los utensilios que necesitamos al lado. Tenemos que elegir una receta que no nos obligue a llevar demasiados recipientes, que aguante en perfecto estado de un día para el otro y que no se nos pueda derramar por el camino y que sea lo suficientemente completo como para aguantar el resto del día.

Si ya te has estrujado el cerebro y no se te ocurren más recetas que llevarte al trabajo, toma nota de esta receta con sabor a mar que nos propone Ángel León.

El sabor del mar en un tupper

Muy pocos conocen y manejan en la cocina los productos del mar como lo hace Ángel León, y es que eso de "El Chef del Mar" no le puede venir más al pelo.

El chef se ha sometido a un cuestionario donde nos desvela algunos trucos y secretos como su pescado favorito, cómo lo prepara o una receta perfecta para llevarnos a la oficina. Y sus respuestas nos han encantado. No paramos de aprender.

"El pepino laminado, con la lechuga de mar, que es un alga, con vinagre de arroz, aceite y un poco de sal y pimienta, es una barbaridad", asegura el chef gaditano enumerando los diferentes ingredientes de esta receta sencilla que podemos llevarnos al trabajo.

Como no podía ser de otra manera, la receta de El Chef del Mar tiene su toque marítimo. Aunque en la receta no encontramos el pescado como tal, Ángel León si ha aprovechado la receta para meter lechuga de mar, un alga que nos va a aportar ese sabor que buscamos. Y con tan solo dos ingredientes y el aderezo tenemos en pocos minutos una receta espectacular.