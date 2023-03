La paella de grelos, pulpo y papa canaria de Dabiz Muñoz o cómo desafiar las normas patrias de la gastronomía

La primavera ha llegado, los días son más largos, el sol asoma sus primeros rayos..., y eso nos invita a disfrutar al aire libre con amigos y familiares.

Un picnic en el campo, una barbacoa en el jardín con unas cervezas bien fresquitas, una paella al aire libre... esos pequeños placeres de la primavera que a todos nos ponen contento el corazón.

Como todo hijo de vecino, Dabiz Muñoz también aprovecha el buen tiempo para disfrutar con los suyos, aunque el mejor chef del mundo no puede dejar de cocinar ni en sus ratos libres. Pura pasión.

Es probable que si tuvieses la oportunidad probases con los ojos cerrados cualquier elaboración que salga del imaginario y de las propias manos del chef de DiverXO, cuya cocina fusión no deja indiferente a nadie.

A través de su cuenta de TikTok, el chef ha compartido su última paella con un poco de aquí y de allá: "Grelos, papa canaria, pulpitos a feira, pimentón ahumado de La Vera, volandeira de Pontevedra e... infusión clarificada de caldo gallego", describe este plato Muñoz.

La 'paella gallega' de Dabiz Muñoz

Para preparar esta receta, que según el chef es "un puto espectáculo", lo primero que elabora es, como en cualquier arroz en paella, el sofrito. Aunque en este caso con grelos, tomate y pimentón ahumado de La Vera, al que posteriormente le añade el caldo gallego.

Muñoz añade la cantidad justa de arroz redondo para dejar una capa fina sobre la paella y así conseguir el deseado socarrat. Una vez el arroz ha cogido su punto, el chef de DiverXO pone por encima unas volandeiras, unos pequeños pulpitos, y unas papas canarias asadas previamente con un poco de pimentón ahumado.

Vemos cómo antes de probar este plato, el chef le añade un chorrito de aceite de oliva y se dispone a hincarle el diente a este plato de paella fusión. "Tiene todo: el crunchy del socarrat, lo cremosito de la patata, el ahumado del pimentón, la mantequilla marina que es el pulpito, y la volandeira que es puro yodo. ¿Se puede pedir más?", sentencia el chef sobre su primer bocado a este plato.

O un genio o un loco

Como todo personaje público, el cocinero no deja indiferente a nadie, y mientras algunos no dudan en confiar a ciegas en el talento del chef madrileño, que de eso ya ha demostrado de sobra, también están a quienes ofende estas versiones poco ortodoxas de platos tradicionales.

Los comentarios en el vídeo publicado por Dabiz Muñoz en su cuenta de TikTok no han parado de sucederse, y mientras algunos demuestran que no les ha convencido la paella ni sus ingredientes con comentarios como "eso no es paella, es algo", "arroz, pero no paella, qué manía", "soy gallego, estoy estudiando cocina y no comería eso" o "no son pulpos, son puntillas de calamar", otros se muestran confiados ante la receta casera del mejor chef del mundo: "Pero a ver gente, es un cocinero profesional, él sabrá lo que hace", "a ver si alguno de los que está criticando tiene alguna estrella Michelin", o "menuda buena pinta".

