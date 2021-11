Receta: Merluza gratinada Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:15 Raciones 2 Calorías 197

¿De cuántas maneras diferentes se te ocurre cocinar merluza? La versatilidad de este pescado nos permite seguramente muchas más recetas de las que somos capaces de imaginarnos.

Mientras que para algunos el pescado es una auténtica religión, para otros se les hace un poco cuesta arriba. Seguro que has visto en más de una ocasión que los más pequeños de la casa no son especialmente amigos de las recetas con sabor a mar y has intentado camuflarlo con cualquier otro ingrediente para conseguir así que coman la ración semanal de pescado.

Tanto para pequeños como para mayores, esta receta de merluza gratinada es una opción muy divertida para comer pescado casi sin darte cuenta. ¡Toma nota y prepárate para triunfar!

Merluza gratinada Ingredientes 2 lomos de merluza Sal Pimienta Mayonesa casera