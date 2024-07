Los trucos de un chef con estrella Michelin para conseguir un hummus casero con más sabor

Aunque se trata de una receta original de Oriente Medio, lo cierto es que de un tiempo a esta parte el hummus se ha convertido en un imprescindible en las mesas de picoteo, una receta para dipear saludable y deliciosa.

Para bien o para mal a lo largo y ancho del mundo las recetas evolucionan y se adaptan a los paladares locales consiguiendo otras versiones que si bien no son tan puristas, son iguales de deliciosas. Y el hummus no iba a ser menos.

Un ejemplo de ello es el hummus del chef de El Invernadero Rodrigo de la Calle quien con todo el talento y el cariño del mundo ha creado su propia versión del hummus con sabores muy de nuestra tierra.

Hummus con ajo, comino y pimentón

"Ingredientes como el ajo y el comino me tiran mucho, así que se lo pongo al hummus", aseguraba el chef durnate un showcooking en Be Casa. "Otra de las cosas que me gusta añadirle al hummus cuando lo hago es el pimentón, que en vez de ponérselo por encima cuando está hecho, lo meto dentro", confiesa Rodrigo de la Calle.

Sobre el tipo de aceite, el chef de El Invernadero asegura que le gusta utilizar aceites vírgenes extra amargos, aunque si el picual nos resulta demasiado intenso podemos utilizar otra variedad.

En el caso de que la textura se nos quede más densa de lo que buscas, mientras triutras todos los ingredientes puedes añadirle un poco más del agua que hemos utilizado para cocer los garbanzos.

"En el punto en el que veis que todo está más o menos triturado y que el aceite está empapado, es ahora cuando pondríamos como tres o cuatro cucharadas de aceite de sésamo tostado. Y diréis, ¿por qué no se lo pone desde el principio? Porque el aceite de sésamo tostado es un aceite muy delicado tanto para cocinarlo como para echarlo crudo. Entonces, todo lo que sea darle calor y fricción se pierden muchísimo sus aromas".

Para conseguir el resultado perfecto, el chef asegura que es mejor dejarlo reposar un día en el frigorífico "porque el garbanzo tiene una proteína como muchos vegetales que se llama mucílago y si lo dejáis en la nevera al día siguiente está como hasta más dura porque las proteínas vegetales tienen mucho mucílago, que es como digamos el colágeno de las verduras".

Ingedientes para hacer el hummus de Rodrigo de la Calle

200 gr de garbanzos cocidos

10 gr de AOVE (aceite de oliva virgen extra)

1 diente de ajo

1 pizca de comino

5 gr de pimentón

20 gr de tahine

5 gr de sal

10 gr de aceite de sésamo

Elaboración

Mezcla los garbanzos, el AOVE, el pimentón, el tahine, el ajo, el comino y la sal.

Tritura todos los ingredientes mientras añades poco a poco el aceite de sésamo. Dejar reposar el hummus unas horas en el frigorífico.

Propiedades de los garbanzos

Este alimento aporta grandes beneficios a la salud. Es uno de los alimentos más ricos en nutrientes. Son una gran fuente de fibra y proteínas. Ofrece además los 9 aminoácidos esenciales para la salud.

Ayuda a controlar el peso, regular el azúcar en sangre, mejorar la digestión, previene enfermedades cardíacas y cancerígenas.

Por cada 100 g, los garbanzos contienen:

Calorías: 341 kcal

Grasas: 5,5 g

​Hidratos de carbono: 55 g

Proteínas: 20,80 g

Fibra: 15,50 g

Sodio: 25 mg

Calcio: 143 mg

Hierro: 6,80 mg

Potasio: 1000 mg

​Magnesio: 122 mg

