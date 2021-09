Receta: Helado de café Categoría: Helado Tiempo elaboración: 10 Tiempo cocción: - Tiempo total: 6:10 horas Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 10 minutos Raciones 4 Calorías 220

No nos alarmemos, estamos a principios de septiembre y sigue siendo verano, lo cual no significa otra cosa que que tienes carta blanca para poder seguir poniéndote tibio a helados.

Helados los hay para todos los gustos y preferencias: desde los polos de hielo que te dejan congelada la lengua mientras absorbes su sabor hasta las cremas con los ingredientes más sofisticados que nos podamos imaginar. Auténticos manjares todos.

Cada 6 de septiembre se celebra el Día del Helado de Café, por lo que no hace falta estar muy avispado para adivinar que el sabor que te vamos a proponer hoy no podía ser otro que el de café. Y con mucho gusto, porque nos encanta.

Un manjar con siglos de historia

No, no hemos descubierto nosotros ahora la delicia que es el café en todos su formatos. Desde que con el descubrimiento de América llegasen los granos de café a Europa, este producto no ha dejado de cosechar amantes.

A pesar de que la primera receta de helado de café data de 1919 donde en un libro de cocina aparecía una receta que consistía en nata, hielo picado y jarabe de café, ya en la década de 1870 el helado de café se servía en vasos o parfait.

Los hay que no pueden pasar sin dos o tres café al día, y quienes son incapaces de terminarse una taza, pero prácticamente todos suspiran por una tarrina de helado de café. Y es que su dulzura y su intensidad es capaz de conquistar todos los paladares.

Para que, estemos en la fecha del año que estemos nunca te falte helado de café en tu congelador, te proponemos esta sencilla receta con la que te vas a chupar los dedos.

Helado de café Ingredientes 370 gramos de leche condensada 4 cucharadas de café soluble 1 litro de nata para montar