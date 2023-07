Aprende a hacer un helado de alma de chocolate saludable

Voy a repetirlo una y mil veces: El chocolate conquista corazones. Ese que está hecho con cariño y cultivado con mucho cuidado, sin nada más que lo que necesita y respetando a su entorno.

El buen chocolate puede regalarte inspiración, amor, risas o buena onda, como dicen por algunos lugares lejanos, pero mal consumido puede darte algún problemilla. Lo bueno en pequeñas dosis decían mis abuelos. ¡Cuanta razón tenían!

¿Alguna vez probaste las semillas de cacao fermentadas? Es una experiencia sorprendente. Cuando tienes ganas de chocolate y por alguna razón tienes que bajar su consumo, prueba a tomar una semilla previamente pelada; es increíble que a pesar de su sabor de chocolate muy puro y nada dulce, te sacia esas ganas incontroladas y te da mucha energía.

¿Sabías que el cacao es originario de Centroamérica? Crece en climas tropicales húmedos. Aunque mucha de la producción de cacao viene de África Occidental, cada cacao tiene su sabor especial. Me encanta el de Brasil o Ecuador y aún no he probado el de Yucatán (México), donde cultivan el cacao hace casi 4000 años, siendo uno de los primeros registros que contamos de cultivo de cacao. Aunque también hay otros países productores de cacao en Asia y Oceanía que solo representan una pequeña parte del mercado mundial.

Curiosidades

El cacao en polvo crudo se elabora a partir de granos de cacao no tostados, ricos en antioxidantes, en un nivel superior al cacao procedente de granos tostados. Contiene un alto nivel de manganeso, un mineral vital necesario para muchos procesos químicos del organismo, como la producción de energía.

El problema que presenta actualmente del chocolate son los metales pesados como los altos niveles de cadmio o plomo. Pueden deberse a varios inconvenientes en la calidad del suelo, por estar contaminado de fertilizantes, desechos industriales o abonos o por la contaminación del transporte en el cultivo.

Por eso asegúrate de que sea ecológico y si vas a comer chocolate, consume uno que en su composición sea del 85% de cacao en adelante y no tenga añadido nada que no sea natural del cacao o la mínima cantidad de endulzante posible.

Ingredientes

Puedes agregarle trocitos de galletas de chocolate o de algún bizcocho que te haya sobrado, opcionalmente.

50 g de chocolate 90% derretido al baño María.

2 cucharadas de aceite de coco.

250 g mascarpone o 250 g de la nata de una lata de coco.

1 yema de huevo en crudo, que puedes reemplazar por medio aguacate mediano.

30 g de mantequilla de frutos secos, para que quede con una consistencia más cremosa (opcional).

1 cucharada de tu endulzante preferido (puedes reemplazarlo por plátano maduro).

Sal

Elaboración

Derrite el chocolate en un recipiente resistente al calor, colocándolo en una olla con agua caliente (al baño María). Revuelve hasta que se derrita completamente y luego retíralo del fuego. Después, deja que se enfríe un poco.

Mientras tanto, en otro recipiente, mezcle el mascarpone o la crema de coco con el aceite de coco, la yema de huevo (o el aguacate), la pizca de sal y el endulzante preferido (o un plátano maduro) hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

Ahora, incorpora el chocolate derretido a la mezcla y remueve hasta obtener una masa uniforme y deliciosa.

Si quieres que el helado sea aún más cremoso, puedes agregar la mantequilla de frutos secos y mezclar nuevamente. ¡Le dará un toque extra de sabor!

Luego, vierta la mezcla en un recipiente apto para congelador y cúbrelo con papel film o una tapa hermética para evitar que se formen cristales de hielo.

Coloca el recipiente en el congelador y déjalo allí durante al menos 4-6 horas, o hasta que el helado tenga consistencia.

Cuando esté listo, sácalo del congelador y deja que repose unos minutos a temperatura ambiente antes de servir. ¡Así será más fácil disfrutarlo!

Propiedades del chocolate

Los fitoquímicos que contiene el cacao contribuyen al buen funcionamiento del corazón y mejoran el estado de ánimo, mientras que el manganeso es beneficioso para la sangre, el cerebro y los nervios

El cacao contiene un grupo de compuestos fitoquímicos llamados flavonoides, antioxidantes que se asocian a una reducción del riesgo de enfermedad cardíaca. De hecho, estimularían la producción de colesterol bueno y reducen la presión arterial.

Además, fortalece muchos procesos químicos del organismo, como la producción de energía gracias a su contenido en magnesio. Este mineral vital contribuye a la buena salud de la sangre, el cerebro y los nervios. Según estudios, también podría contribuir a la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y a la prevención de la osteoporosis.

La feniletilamina , un fitonutriente presente en el cacao, estimula la producción de serotonina en el cerebro. La serotonina es conocida como la hormona del bienestar, ya que promueve la sensación de felicidad y bienestar.

