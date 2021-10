Receta: Galletas dalgona Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:02 Tiempo cocción: 00:08 Tiempo total: 00:10 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:10 Raciones 1 Calorías 189

Es muy probable que si en los último días has buscado la palabra 'calamar' en cualquier navegador hayas visto por ahí cuatro palabras que están a la orden del día: 'El Juego del Calamar'.

La serie de Netflix, que se estrenó el pasado 17 de septiembre, se ha convertido en una auténtica revolución. Si todavía no la has visto seguro que has oído hablar de ella, y por ende, también de las galletas con las que juegan los protagonistas surcoreanos.

En la serie, los protagonistas tienen que conseguir desprender el dibujo grabado con azúcar en esta galleta con forma de disco con ayuda de un alfiler y sin romperlo algo que, a pesar de haber sido conocido por muchos a través de El Juego del Calamar, es una auténtica tradición en Corea del Sur.

Desprender el dibujo tiene premio

Dalgona Candy es el nombre de estas galletas coreanas con sabor a caramelo clásicas de la infancia en el país de origen de la serie. En Corea del Sur, si los niños consiguen desprender el dibujo de azúcar de la galleta dalgona sin romperlo, es tradición que el vendedor ambulante les regale otra.

En 'El Juego del Calamar', los protagonistas se encuentran galletas con cuatro posibles dibujos, triángulo, círculo, estrella o paraguas, y de ello dependerá la suerte que corran.

Se acera Halloween y si piensas organizar un encuentro con tus amigos como es debido, uno de los platos que puedes preparar es esta galleta de dulce de azúcar esponjoso con forma de disco. Y si no tienes pensado celebrar Halloween, cualquier momento es bueno para preparar unas dalgona y sentirte dentro de' El Juego del Calamar'.

Azúcar y bicarbonato

Preparar estas galletas que nos ponen los pelos de punta es mucho más fácil y rápido de lo que te crees. En tan solo 10 minutos puedes tener listas estas galletas que nos ponen los pelos de punta. ¡Toma nota de la receta!

Galletas dalgona Ingredientes para una galleta 2 cucharadas soperas de azúcar 1 cucharada pequeña de bicarbonato de sodio