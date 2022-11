Receta: Tarta extra húmeda de chocolates sin harinas Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:30 Tiempo total: 00:40 Tarta extra húmeda de chocolates sin harinas Dificultad Baja Tiempo 40 minutos Raciones 8 Calorías 264kcal

El día que me enteré de que lo que compraba como esencia de vainilla no tenía vainilla, casi me da un espasmo. ¡Toda la vida comprando y sin mirar etiquetas! Lo peor no fue eso. Movida por la curiosidad, busqué de donde venía el sabor a vainilla, y creo que es mejor no saberlo.

Entonces entendí que una verdadera esencia de vainilla fuera tan cara y valiera más del doble. Desde entonces solo compro esencia de vainilla auténtica o la preparo en casa. ¡Y me fijo bien en las etiquetas!.

La vaina de la vainilla procede de un género de plantas trepadoras llamadas orquídeas, distribuidas en regiones tropicales o subtropicales y es un aromatizante muy popular en las cocinas de todo el mundo gracias a su sabor agradable y su gran perfume.

La vainilla se extrae de las vainas maduras de ciertas orquídeas, comúnmente la vainilla planifolia. Actualmente, es una de las especies más caras del mundo junto con el azafrán y el cardomomo. Madagascar produce alrededor del 75 % de la vainilla del mundo. También se produce en China, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y México. Además de su versatilidad e importancia pueden beneficiar su salud.

La vainillina

La vainillina es uno de los polifenoles más investigados que se encuentra en la vainilla. Aunque también puede encontrarse en otros alimentos como el aceite de salvado de arroz y el aceite de clavo. La investigación muestra que la vainillina tiene varias propiedades beneficiosas, incluyendo:

Antioxidante . Se sabe que la vainillina tiene poderosas propiedades antioxidantes, lo que significa que ayuda a proteger contra el daño celular, ya que tanto la vainillina como el ácido vanilílico protegían las células cerebrales contra el estrés oxidativo. En otros estudios se encontró que la vainillina protegía contra el daño hepático y el daño oxidativo asociado a la edad. Aunque todavía se desconoce si el consumo de cantidades normales de vainilla ofrecería algún beneficio antioxidante para los seres humanos.

. Se sabe que la vainillina tiene poderosas propiedades antioxidantes, lo que significa que ayuda a proteger contra el daño celular, ya que tanto la vainillina como el ácido vanilílico protegían las células cerebrales contra el estrés oxidativo. En otros estudios se encontró que la vainillina protegía contra el daño hepático y el daño oxidativo asociado a la edad. Aunque todavía se desconoce si el consumo de cantidades normales de vainilla ofrecería algún beneficio antioxidante para los seres humanos. Antiinflamatorio . Se ha demostrado que la vainillina exhibe efectos antiinflamatorios en estudios de animales y tubos de ensayo, aunque aún falta más investigación al respecto en humanos.



. Se ha demostrado que la vainillina exhibe efectos antiinflamatorios en estudios de animales y tubos de ensayo, aunque aún falta más investigación al respecto en humanos. Neuroprotector. Según algunos estudios sobre roedores, la vainillina puede beneficiar la salud cerebral y proteger contra las enfermedades neurodegenerativas, lo que significa que pueden proteger su sistema nervioso.

Nota. Agregar vainilla a los dulces puede reducir la necesidad de agregar azúcar. Solo una cosa. Me encanta agregar una pizca de vainilla en polvo a mi té (en el café también está muy bueno). Añade sabor sin necesidad de azúcar añadido. Me encanta usar vainilla orgánica molida.

Tarta extra húmeda de chocolate sin harinas Ingredientes 120 g de harina de almendras 1/4 de taza de cacao 125 g de remolacha triturada, rallada cruda o cruda 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de polvo de hornear 2 huevos 1/4 de taza de leche de frutos secos o coco Media taza de Eritritol o 3/4 del endulzante preferido

Elaboración Batir los huevos con el endulzante. Cuando se hayan integrado bien y hayan hecho espuma agregarle la vainilla, la remolacha y la leche. Bate bien y agregar en tandas la harina de almendras y el cacao sin dejar de batir para que quede una mezcla aireada. Pasar al molde de 18/20 cm o similar o varios más pequeños. Puedes cocinar al vapor, a fuego medio bajo por 30 min. Si no tienes, coloca la mezcla en un molde de 18/20cm de diámetro y hornéalo a 180ºC por 40 min en horno precalentado. Desmolda y cubre con salsa de chocolate, mantequilla de algún fruto seco o lo que guste.

Referencias

