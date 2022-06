Receta de tabulé de anchoas al vinagre de Jerez, paso a paso

Receta: Tabulé de anchoas al vinagre de Jerez Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 10:00 Tiempo cocción: 10:00 Tiempo total: 20:00 Tabulé de anchoas al vinagre de Jerez. Dificultad fácil Tiempo 20 minutos Raciones 4 Calorías 195 kcal

La Dieta Mediterránea alcanza su máximo esplendor con las recetas elaboradas en verano. Un ingrediente básico de esta dieta y que nos valoramos lo suficiente es el vinagre. La expliación tal vez esté en que no siempre utilizamos un buen vinagre.

Y no, no hay que viajar a Italia (el balsámico de Módena no es siempre la mejor compañía y, menos mal,ya va pasando de moda). Para buen vinagre ya tenemos en casa el de Jerez, un producto con más de 3.000 años de historia.

Los vinagres de Jerez son un ingrediente fabuloso para elaboraciones muy diversas gracias a su acidez moderada, su gran intensidad y su perfume persistente y elegante. Encurtidos, marinados, salsas, aliños, escabeches... nada se le resiste a este producto de con denominación de origen.

El Consejo Regulador del Vinagre de Jerez propone algunas recetas de platos veraniegos con este vinagre como base o elemento fundamental. Es el caso de este tabulé de anchoas al vinagre de Jerez.

Tabulé de anchoas al vinagre de Jerez Ingredientes Cuscús (400 gr) Anchoas (7) Chalotas (3-4) Remolacha cocida (2) Queso feta en dados (200 gr) Caldo de pollo (400 ml) Perejil fresco Cilantro fresco Limón (medio) Aceite de oliva virgen extra Vinagre de Jerez (1 cucharada)