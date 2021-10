Receta: Salsa de champiñones en el microondas Categoría: Salsa Tiempo elaboración: 2 minutos Tiempo cocción: 5 minutos Tiempo total: 7 minutos Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 7 minutos Raciones 2 Calorías 75

No le estamos dando a las salsas la importancia que merecen. Poco se habla de cómo mejora cualquier plato si, para acompañar, preparamos una salsa deliciosa que le aporte la jugosidad que buscamos.

¿Que es más rápido preparar unos filetes rápidos y comerlos a pelo? Sí, pero mucho más aburrido también. Preparar salsas no quiere decir tener que invertir una gran cantidad de tiempo en la cocina. Basta con saber cómo ejecutar la receta para tenerla lista en unos pocos minutos.

No necesitas ni una gran cantidad de tiempo ni de instrumentos. Es más, si te pones, por no necesitar no necesitas ni sartén. Para hacerlo todo más sencillo y rápido puedes echar mano del microondas, siempre y cuando la receta lo permita, claro.

Con carne, con pescados, con pasta, con arroz... la salsa de champiñones, además de deliciosa es rápida y sencilla de preparar. Para hacer todo más limpio y menos laborioso, puedes preparar esta receta en el microondas mientras te dedicas a otros quehaceres del día a día.

Salsa de champiñones en el microondas Ingredientes 500 g de champiñones Aceite de oliva Pimienta negra