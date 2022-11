Receta: Falso sushi con rollo de calabacín Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:15 Tiempo total: 00:30 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:30 Raciones 2 Calorías 214

Hace tiempo que dejamos ya atrás la idea de que comer bien es comer y saludable es aburrido, y buena cuenta de ello da en sus redes sociales Roberto Bosquet, más conocido como 'Chef Bosquet', que comparte con sus seguidores recetas "muy brutales" elaboradas con ingredientes de lo más naturales y sanos.

Esta receta te va a conquistar, tanto si eres amante del sushi como si no. Si eres amante del sushi pero en tu idea de cena no entra más arroz, esta es la receta perfecta, y si esas pequeñas piezas japonesas de pescado crudo no te acaban de convencer, este falso sushi de calabcín va a ser tu solución perfecta.

La manera que tengamos de preparar y servir los platos juegan un papel mucho más importante en la experiencia de comer de lo que te imaginas, por lo que, que si además de ricos se presentan apetecibles, es fundamental.

Con lo siguientes platos puedes prepararte, o bien unas verduras a la plancha con huevo, o este deliciosos falso sushi de calabacín que propone el Chef Bosquet y que está para chuparse los dedos.

#recetafacil #cenasaludable ♬ sonido original - ChefBosquet @chefbosquet IDEA DE CENA FÁCIL Y BRUTAL ‼️ Rollitos de calabacín tipo sushi! Guárdatelo para prepararlo!!! • -1 Calabacín en láminas -2 Huevos -Queso crema natural -Atún o bonito en aceite de oliva -Hierbas frescas: cilantro y eneldo van genial -1 Aguacate -3 Tomates cherry laminados 1. Hornea 10’ el calabacín , bate los huevos y vuelve a hornear 10’(hasta que cuaje). En airfryer serían unos minutos menos , en sartén igual y en microondas un poco arriesgado😅 2. Despega del papel, dale la vuelta y rellena. 3. Enrolla, corta y listo! #calabacin

Falso sushi con rollo de calabacín Ingredientes Un calabacín Dos huevos Queso crema Un aguacate Atún en conserva Tomates cherry Hiervas frescas