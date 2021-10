Receta: Espaguetis con salmón Categoría: Pasta Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:30 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:30 Raciones 3 Calorías 210

No hay ingrediente que no encaje con la pasta. Ya sea carne, pescado, verduras, salsas... Existen tantos tipos de pasta y tantas formas de combinarla que si quisiésemos no tendríamos ni que repetir receta nunca. Aunque todos tenemos nuestras preferidas.

Si por separado el salmón y la pasta son dos ingredientes deliciosos, juntos en un mismo plato son una mezcla explosiva. Si ya te has cansado de los macarrones con tomate de toda la vida, la pasta carbonara, o de los espaguetis con atún, prueba esta receta de espaguetis con salmón para conquistar a toda la mesa. ¡Que aproveche!

Espaguetis con salmón Ingredientes Un puñado de espaguetis 2 lomos de salmón fresco Champiñones frescos Media cebolla 1 brick pequeño de nata líquida Pimienta Sal