Receta: Ensalada de lentejas, calabaza y queso de cabra Categoría: Plato principal Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:15 Tiempo total: 00:25 Ficha Técnica Dificultad BAJA Tiempo 25 mINUTOS Raciones 2 Calorías 835 KCAL

La calabaza no falla durante este periodo del año. No falla en ninguna parte, porque durante estas semanas escaparates y despensas se tiñen de naranja. En la cocina cobra protagonismo, por eso no fallan las cremas de calabaza, los platos con acompañamiento de esta verdura y aunque no lo parezca, también las ensaladas.

Nos gusta la calabaza porque es nutritivo y ligero, es accesible para la mayoría de los bolsillos y es un gran precursor de la vitamina A. Y no solo eso, su aspecto anaranjado da un toque de color a los platos, que siempre gusta.

En este caso te proponemos una ensalada original que tiene a la calabaza y a las legumbres, en este caso las lentejas, como protagonistas. No falta el queso de cabra, que le aporta mucho sabor. Una receta fácil y barata que cuesta, además, menos de 3 euros la ración.

Receta de ensalada de lentejas, calabaza y queso de cabra Ingredientes 1/2 bote de lentejas pardinas pequeño. Precio aproximado: 0,32 euros. 1/2 caja de dados de calabaza cortados. Precio aproximado: 0,83 euros. Medio rulo de queso de cabra. Precio aproximado: 1,05 euros. Limón Pimienta negra Cúrcuma Aceite Vinagre Sal

Elaboración Precalentamos el horno unos 5 minutos a 200 grados. Preparamos en una bandeja los dados de calabaza ya cortados y les añadimos la sal, la pimienta negra, cúrcuma y un poco de aceite. Metemos la bandeja en el horno y dejamos 15 minutos horneando a 200 grados. Abrimos el bote de lentejas, lavamos, y lo echamos en una fuente. Una vez dorados los dados de calabaza, añadimos a la fuente. Cortamos el medio rulo de queso de cabra y añadimos los trozos a la fuente. Volvemos a salpimentar al gusto, añadimos limón exprimido, aceite y vinagre. Removemos y listo.

