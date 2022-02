Receta: Churros en freidora de aire Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:15 Raciones 4 Calorías 209

No te vamos a decir que los churros son la merienda perfecta de invierno -que lo son- porque más de una vez hemos llegado en verano a deshoras desayunando porras o churros de camino a casa. Aunque hemos de decir que en estos meses de frío nos apetecen más.

No siempre tenemos tiempo, ganas ni ingredientes para ponernos manos a la masa -y nunca mejor dicho- por lo que seguro que más de una vez has comprado los típicos churros congelados del supermercado y los has frito en casa.

¿Están buenos? Mucho. ¿Cuál es el inconveniente? Que con todo el aceite que se necesita para freírlos nos termina pareciendo más fácil bajar a la churrería más cercana o incluso pedirlos a domicilio.

Todo en esta vida tiene solución, y en este caso viene de la mano de las freidoras de aire, la nueva revolución de la cocina y una manera de preparar todos esos alimentos que necesitan pasar por la sartén o por la freidora de una manera mucho más saludable.

Churros en freidora de aire Ingredientes 1 bolsa de churros congelados Aceite de oliva virgen extra