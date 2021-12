Receta: Calabaza frita con chorizo Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:25 Tiempo cocción: 00:25 Tiempo total: 00:50 Ficha Técnica Dificultad Baja Tiempo 00:50 Raciones 4 Calorías 218

La calabaza no es solo cosa de Halloween. Y mucho menos de decoración. La calabaza se come, ¡y vaya si se come! Sí, habrás preparado unas cuantas cremas de calabaza en lo que va de otoño, no nos cabe ninguna duda, pero la calabaza tiene infinitas posibilidades más allá las cremas y los purés.

Lo cierto es que la dulzura de la calabaza es un regusto que nos encanta encontrar en muchas recetas, y si además lo mezclas con la sabrosura de un buen chorizo... la mezcla es explosiva. Toma nota de cómo preparar esta receta de calabaza frita con chorizo que te va a enamorar.

Calabaza frita con chorizo Ingredientes 250 g de chorizo fresco 4 huevos 1 kg de calabaza 1/2 hogaza de pan 30 ml de vinagre AOVE Orégano Perejil Sal