Crujiente de jamón y dátil, un entrante sencillo y delicioso para sorprender en estas fechas

Cuando llega un acontecimiento, son muchas las cosas que hay que preparar para ser un buen anfitrión: la casa, el orden, que esté todo reluciente, pensar en el menú y lograr estar con tus mejores galas sin parecer que hasta hace 5 minutos estabas en modo Speedy Gonzales, ese personaje de cómics que corre a una velocidad abismal.

Pensando en todas las veces que me ha pasado, y que he llegado por los pelos, decidí hacer un entrante que sea delicioso y fácil de hacer, así que te comparto varias opciones para que puedas hacerlo con lo que más fácil te sea.

No hay como un entrante fácil y rápido, con la combinación de salado y dulce para empezar una noche de fiesta. Para el toque dulce, la opción de dátiles que provienen de la palmera datilera, que es uno de los árboles más antiguos cultivados por el ser humano. Es originario de las regiones desérticas del Golfo Pérsico.

¿Cómo aprovechar el dátil al máximo?



Seco: El proceso de secado concentra los nutrientes; por lo tanto, unos pocos dátiles son suficientes para proporcionar una cantidad apreciable de nutrientes y fibra. Lo importante es que elija frutas no tratadas con sulfitos.

Fresco: El dátil fresco generalmente solo está disponible durante unas semanas, hacia el final del verano, la mayoría de las veces en tiendas de comestibles especializadas. Contiene más vitamina C que el dátil seco.

¿Cómo se utiliza?



En tus panes o desayunos: Añade dátil picado a tu muesli, para conseguir un desayuno saludable, reemplazando el azúcar. El dátil también es un ingrediente esencial de algunas recetas dulces, reemplazando el azúcar, tanto si lo usas en forma de pasta de dátiles o en azúcar de dátiles.

Dátiles frescos: Cuando están maduras, las bayas de la palmera datilera son dulces y tienen la textura de una pera firme.

Dátiles semi-secados: Los dátiles semi-secos no son tan dulces como los dátiles secos, pero conservan todas sus fibras y nutrientes que son buenos para el intestino.

Ingredientes para elaborar crujientes de jamón y dátil

Masa de hojaldre sin gluten, aplanada a un grosor de 0.5 cm (o láminas de patata untadas con mantequilla o aceite de oliva virgen extra como alternativa).

2 cucharadas de miel maple para barnizar o el endulzante que prefieras disuelto en un poquito de agua.

¾ taza de jamón y crujiente previamente salteado en la sartén (puedes sustituirlo por tocino si lo prefieres).

1/3 taza de dátiles deshuesados, preferiblemente de la variedad Medjoul (Rey Salomón) o la variedad que prefieras (puedes sustituirlos por ciruelas o pasas).

½ cucharadita de canela.

Sal integral.

Instrucciones para preparar crujientes de dátil y jamón

Precalienta el horno a 190 grados. Si estás utilizando patatas como base, hornea las láminas de patata con mantequilla o aceite hasta que estén cocidas y ligeramente crujientes, luego úsalas como base. Si usas masa hojaldrada sin gluten, barnízala con el endulzante que elegiste... En un bol, mezcla el jamón (o tocino), los dátiles deshuesados (o ciruelas/pasas) y la canela. Distribuye la mezcla sobre la base elegida, presionando ligeramente. Hornea durante 20-25 minutos o hasta que la base esté dorada y crujiente. Deja enfriar y espolvorea con un poquito de sal. Coártalos en triángulos o cuadraditos, puedes servirlos junto a unas hojas de rúcula.

Propiedades del dátil

Los dátiles fortalecen las defensas inmunitarias, son ricos en potasio, proporcionan azúcares de asimilación lenta y una amplia gama de otros nutrientes: son una buena fuente de fibra, proteínas y minerales, como el manganeso, el selenio y el zinc, y oligoelementos como el boro.

FACILITA LA DIGESTIÓN: El dátil está lleno de fibra soluble e insoluble, lo que favorece una buena digestión y un tránsito regular. También contiene taninos con efecto astringente, útiles en caso de trastornos gástricos o intestinales.

REGULA LA GLICEMIA: El dátil puede ser rico en azúcar, pero contradice el dicho de que cualquier alimento azucarado es malo. Promueve un nivel de azúcar en sangre saludable, ya que libera lentamente sus carbohidratos. Sus fibras solubles también ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre.

SALUD DEL CORAZÓN: El dátil es una excelente fuente de potasio, un mineral esencial que rige, entre otras cosas, las contracciones musculares, incluidas las del miocardio. El potasio también promueve la buena salud del sistema nervioso, así como un metabolismo eficaz en todo el organismo. La fibra soluble contenida en el dátil también ayuda a reducir los niveles de colesterol “malo” (LDL) en la sangre.

FRÍO Y GRIPE: Consumido en forma de infusión, decocción, jarabe o pasta de dátil es un remedio tradicional para el dolor de garganta y los resfriados.

