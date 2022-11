Qué hacer con una tableta de chocolate, crema de pistachos y aceite de coco

Receta: Bombones de chocolate Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:20 Ficha Técnica Dificultad FÁCIL Tiempo 20 minutos Raciones 15 Calorías 15

Conseguir unos dulces ricos, saludables y con bajas calorías es posible gracias a la receta de bombones rellenos compartida por Blanca Nutri en su cuenta de Instagram (@blancanutri), donde ha concretado los ingredientes y pasos para hacer este rico capricho de chocolate.

Además, todo el mundo puede comerlo, ya que está elaborado de tal forma que: no contiene harina, no lleva huevo ni leche, no tiene gluten y tampoco añade azúcar ni edulcorantes.

Bombones rellenos INGREDIENTES 200g Chocolate >85% (yo he usado 90%) 35g crema de frutos secos (cacahuete y pistacho) 1/2 cdita de aceite de coco u oliva