Qué es y cómo se elaboran los perogis, la versión polaca de las gyozas asiáticas

No se puede entender una cultura sin su comida, y hay platos que son auténticos referentes de la alimentación o productos del lugar. De nuestra gastronomía podríamos decir que no se puede comprender sin hablar de paella o tortilla, mientras que si hablamos de Italia, la pizza o la pasta son las auténticas protagonistas.

No es demasiado común hasta la fecha girar la esquina y encontrarte un restaurante de cocina polaca como ocurre con establecimientos asiáticos, de origen americano o italiano, por lo que es probable que si no has viajado a este país del centro de Europa no tengas ni la mínima idea de qué tipo de platos definen su gastronomía.

Los pierogi son uno de los platos más populares de la cocina polca, y si has visita este país, seguro que te has dejado seducir por estas piezas de pasta rellenas que están para chuparse los dedos.

Se podría decir que los pierogi son, a la cocina polaca, lo que las empanadillas a la española, los raviolis a la italiana, o los dumpling a la asiática. Dependiendo de la región, estas masas se rellenan con unos alimentos u otros.

Harina, sal y agua templada

Pierogi, perogy, pyrohy o pirohgi... Además de en Polonia, en países próximos como Eslovenia o República Checa también se comen estas pequeñas piezas rellenas.

Se trata de un platillo de lo más fácil de preparar, con una masa para la que tan solo necesitamos harina, sal y agua templada. Se trata de elaborar la pasta y dejarla reposar para luego darle forma.

La parte más creativa de esta receta viene con el relleno, ya que puede ser de lo más variado y a gusto del consumidor. Uno de los rellenos más típicos en Polonia es el que se elabora a base de patata, cebolla, champiñones, col, carne y queso, aunque unos de los más populares son los pierogi ruskie, que se elaboran simplemente con puré de patata, cebolla frita y queso.

Otro de los rellenos más típicos en Navidad son los de los pierogi kirniki, que se elaboran con carne de pollo y son un plato indispensable en reuniones familiares y celebraciones.

Además de los típicos rellenos salados, también podemos encontrar pierogis dulces, donde la masa se rellena con mermeladas o frutas. Una delicia.